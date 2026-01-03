  1. بین الملل
ماچادو، گونزالس را جانشین مادورو معرفی کرد

رهبر مخالفان ونزوئلا، نامزد شکست خورده انتخابات ۲۰۲۴ را رئیس دولت انتقالی معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ماریا ماچادو رهبر مخالفان ونزوئلا در بیانیه‌ای اعلام کرد: آمریکا وعده خود برای اجرای قانون را محقق کرد.

او افزود: با توجه به سرپیچی نیکلاس مادورو از پذیرش یک راه‌حل مذاکره‌شده، ادموندو گونزالس باید مسئولیت قانونی خود را بر عهده بگیرد.

گونزالس رقیب مادورو در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ بود. مخالفان، او را رئیس‌جمهوری قانونی می‌دانند و مادورو را به تقلب متهم می‌کنند.

پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که هنوز تصمیمی درباره آینده ونزوئلا پس از بازداشت مادورو نگرفته است. وی، گزینه‌های مختلف رهبری ونزوئلا از جمله ماچادو را در دست بررسی اعلام کرده بود.

این در حالی است که طارق صعب، دادستان کل ونزوئلا ربایش نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری این کشور را محکوم کرد و خواستار آزادی او شد. دادستان کل ونزوئلا اعلام کرد که دولت آمریکا را مسئول امنیت مادورو و همسرش می‌داند.

وی از مقامات دولتی و دادستان‌های ونزوئلا خواست تا نقض گسترده حقوق بشر در عملیات آمریکا را مستندسازی کنند و مستقیماً از سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری خواست وارد عمل شوند.

کشورهای مختلف، ربایش رئیس جمهوری قانونی ونزوئلا را نقض منشور سازمان ملل اعلام و محکوم کرده اند.

