ادعای روبیو: کوبا با مادورو تبانی کرده و باید نگران باشد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور، وزیر جنگ و چند مقام نظامی دیگر این کشور درباره تجاوز نظامی به ونزوئلا، برای توجیه این تجاوز غیرقانونی مدعی شد: مادورو در سال ۲۰۲۲ در ایالات متحده متهم شده و رئیس جمهور قانونی ونزوئلا نیست. او از عدالت فراری است.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه سخنانش که بیانگر قلدرمآبی و خوی سلطه جویانه مقام های واشنگتن است، مدعی شد: مادورو فرصت‌های زیادی داشت و از هیچ یک از آنها استفاده نکرد. آنچه برای مادورو اتفاق افتاد یک پیام است: هیچ کس نباید با رئیس جمهور ترامپ بازی کند.

روبیو در ادامه خوش‌رقصی برای رئیسش افزود: ترامپ رئیس جمهور عملگرا است که فقط صحبت نمی کند و مردم باید این را بدانند.

این مقام آمریکایی در ادامه سخنانش که نشان می دهد طمع ورزهای این کشور حد و مرز نمی شناسد، ادعا کرد: کوبا به خودی خود یک فاجعه است و در حال فروپاشی اقتصادی است. رژیم کوبا با رژیم مادورو تبانی کرده است و دولت هاوانا باید نگران باشد.

ترامپ هم در تأیید ادعاهای روبیو گفت: رژیم کوبا رژیم خوبی نیست و کوبا در حال حاضر یک کشور شکست خورده است. ما به مردم کوبا کمک خواهیم کرد.

وزیر خارجه آمریکا همچنین تأیید کرد که دولت ترامپ پس از پایان تجاوز نظامی به ونزوئلا اعضای کنگره را در جریان عملیات قرار داده است تا اجرای آن در معرض خطر قرار نگیرد.