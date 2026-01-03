ترامپ، ونزوئلا را به انجام حمله دوم تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ در گفت‌وگو با نیویورک‌پست و با تهدید دوباره ونزوئلا مدعی شد: ما موج دومی داریم که بسیار بزرگ‌تر از موج نخست است و معاون رئیس جمهوری ونزوئلا این موضوع را به‌خوبی درک می‌کند.»

وی افزود: تا زمانی که معاون مادورو کاری را که ما می‌خواهیم انجام دهد، نیازی به اعزام نیروهای ما به ونزوئلا نخواهد بود.

ترامپ در ادامه ادعا کرد: به دنبال اقدام نظامی در کوبا نیستیم، چرا که رژیم آن خود به خود سقوط خواهد کرد.

وی افزود: کوبایی‌های بسیاری شب گذشته و پس از حمایتشان از مادورو، جان خود را از دست داده اند.

این تهدید ترامپ دقایقی پس از آن انجام می‌شود که دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا در سخنرانی تلویزیونی که از کاراکاس پخش می‌شد، اعلام کرد: خواستار آزادی رئیس‌جمهور مادورو و همسرش هستیم.

وی تأکید کرد: ونزوئلا مستعمره هیچ کشوری نخواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا همچنین همه ونزوئلایی‌ها را به آرامش و اتحاد برای دفاع از کشورش فراخواند.

رودریگز که در کنار وزیران امور خارجه و دفاع ونزوئلا حضور یافته بود، تصریح کرد: آماده دفاع از ونزوئلا با تمام توان هستیم و برای هر چالشی آماده‌ایم و به مردم کشورمان می‌گویم که دولت مستقر وجود دارد.

وی افزود: اجازه هیچ‌گونه تجاوز نظامی به کشورمان را نخواهیم داد و مخالف خشونتی هستیم که امروز علیه ونزوئلا انجام شد.