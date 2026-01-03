مرتس: باید نسبت به بی ثبات نشدن سیاسی در ونزوئلا اطمینان حاصل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان مدعی شد: مادورو ونزوئلا را به سوی نابودی سوق داد و باید اطمینان حاصل شود که بیثباتی سیاسی در این کشور رخ ندهد.
وی ادعا کرد: مادورو از طریق ائتلافهای جهانی شوم، نقشی مسئلهساز در سطح منطقهای ایفا کرد و ونزوئلا را درگیر تجارت مواد مخدر ساخت.
همچنین امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه گفت: مردم ونزوئلا امروز از حاکمیت مادورو رهایی یافتند و این تحول، منبع آرامش برای ونزوئلاییها است.
ماکرون ادعا کرد: مادورو با مصادره قدرت و نقض آزادیهای اساسی، آسیب جدی به کرامت مردم خود وارد کرد.
رئیسجمهور فرانسه افزود: مرحله پیشِ رو باید شاهد انتقالی مسالمتآمیز و دموکراتیک باشد که به اراده مردم ونزوئلا احترام بگذارد.
نخست وزیر انگلیس
نخستوزیر انگلیس در اظهار نظری درباره اقدام غیر قانونی آمریکا در قبال مادورو ادعا کرد که این کشور هیچ تأسفی برای پایان دولت مادورو نمیخورد.
وی مدعی شد که انگلیس مدتهاست مادورو را رئیسجمهوری غیرقانونی میداند و برای پایان رژیم او اشک نمیریزد.
استارمر اعلام کرد که دولت انگلیس در روزهای پیش رو با همتایان آمریکایی خود درباره وضعیت ونزوئلا گفتگو خواهد کرد.
وی در پایان گفت که کشورش به دنبال انتقال امن و مسالمتآمیز قدرت به دولت قانونی است که بازتابدهنده اراده واقعی مردم ونزوئلا باشد.
این اظهارات پس از آن انجام میشود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز اعلام کرد که کشورش با موفقیت یک حمله گسترده علیه ونزوئلا انجام داده و مدعی شد نیکلاس مادورو و همسرش را بازداشت کرده است. اقدامی که با واکنش و مخالفت گسترده در سطح بینالملل مواجه شد.
