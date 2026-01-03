  1. بین الملل
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۴۰

ترامپ، کوبا را نیز تهدید کرد

رئیس‌جمهوری آمریکا گفت که احتمال گسترش توجه آمریکا به سمت کوبا پس از عملیات در ونزوئلا وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در نشست مطبوعاتی امروز خود اعلام کرد که کوبا می‌تواند به موضوعی در چارچوب سیاست گسترده‌تر آمریکا در منطقه نیمکره غربی تبدیل شود و بدین ترتیب امکان دارد واشنگتن، تمرکز خود را به فراتر از ونزوئلا گسترش دهد.

وی مدعی شد که کوبا کشوری درحال سقوط است و گفت: در آینده درباره، کوبا صحبت خواهد کرد.

آمریکا با تجاوز به خاک ونزوئلا، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور را ربود.

کشورهای مختلف، اقدام آمریکا را ناقض منشور ملل متحد حقوق بین الملل اعلام کرده اند.

    • IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      1 0
      پاسخ
      هنوز پیروزی زود است هرگز نمی توانی بر ونزوئلا حکومت بکنی آنها ضد استعماری هستند هرگز ذلت قبول نخواهند کرد
    • IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      1 0
      پاسخ
      کوبا سرزمین کاستروست آنجا یک سرباز سالم بر نمی گردد
    • .. IR ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      1 0
      پاسخ
      این تا دوران ریاست جمهوری ش تموم بشه کل دنیا رو نابود ميکنه

