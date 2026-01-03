ترامپ، کوبا را نیز تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در نشست مطبوعاتی امروز خود اعلام کرد که کوبا می‌تواند به موضوعی در چارچوب سیاست گسترده‌تر آمریکا در منطقه نیمکره غربی تبدیل شود و بدین ترتیب امکان دارد واشنگتن، تمرکز خود را به فراتر از ونزوئلا گسترش دهد.

وی مدعی شد که کوبا کشوری درحال سقوط است و گفت: در آینده درباره، کوبا صحبت خواهد کرد.

آمریکا با تجاوز به خاک ونزوئلا، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور را ربود.

کشورهای مختلف، اقدام آمریکا را ناقض منشور ملل متحد حقوق بین الملل اعلام کرده اند.