رفع بیش از هزار و چهارصد حادثه آب و فاضلاب در کرمانشاه

مهدی رضوانمدنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی آذرماه سال جاری در مجموع یکهزار و ۴۸۳ مورد حادثه در حوزه آب و فاضلاب در محدوده منطقه یک کرمانشاه شناسایی و رفع شده است.
وی افزود: از این تعداد، ۹۷۷ مورد مربوط به حوادث شبکه و انشعابات آب و ۵۰۶ مورد مربوط به حوادث شبکه جمعآوری و انتقال فاضلاب بوده است که همگی با حضور بهموقع نیروهای عملیاتی برطرف شدهاند.
مدیر امور آبفای منطقه یک کرمانشاه با قدردانی از تلاش شبانهروزی کارکنان حوزه بهرهبرداری تصریح کرد: نیروهای عملیاتی این امور با آمادگی کامل، تمامی حوادث گزارششده را در کوتاهترین زمان ممکن رفع کردند تا خللی در روند خدمترسانی به شهروندان ایجاد نشود.
رضوانمدنی ادامه داد: این حوادث شامل خطوط اصلی و انشعابات آب و همچنین خطوط جمعآوری و انتقال فاضلاب بوده که بهصورت مستمر توسط تیمهای فنی پایش و رفع شده است.
وی در پایان از شهروندان کرمانشاهی خواست در صورت مشاهده هرگونه حادثه در حوزه آب و فاضلاب در هر ساعت از شبانهروز، با سامانه ۱۲۲ مرکز حوادث و اتفاقات شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه تماس گرفته و موضوع را گزارش دهند تا در سریعترین زمان ممکن رسیدگی شود.
نظر شما