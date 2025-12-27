رفع انسداد و اصلاح شبکه فاضلاب در محلات کرمانشاه

مهدی رضوان‌مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات اخیر گفت: در پی درخواست‌های مردمی، عملیات رفع انسداد و اصلاح شبکه جمع‌آوری فاضلاب در خیابان برزه‌دماغ، زیباشهر، پل‌هوایی، کسری و شهرک صادقیه با جدیت در دستور کار قرار گرفت و با موفقیت اجرا شد.

وی افزود: در محدوده برزه‌دماغ، کوی الماسی و بن‌بست چراغی، پس از بررسی‌های کارشناسی، عملیات حفاری به طول ۵ متر و عمق ۲/۵ متر با وجود خطر ترانشه‌ریزی انجام شد و بخشی از خط اصلی ۲۵۰ میلی‌متری پلی‌اتیلن فاضلاب لایروبی و لوله‌گذاری شد.

رضوان‌مدنی ادامه داد: در شهرک زیباشهر، خیابان صدف به دلیل قدمت شبکه و کم‌عرض بودن معبر، حفاری به‌صورت دستی انجام و ۲ متر لوله ۲۰۰ میلی‌متری پلی‌اتیلن نصب شد تا نشت فاضلاب این محله برطرف شود.

وی همچنین از تعمیر خط ۱۲۵ میلی‌متری پلی‌اتیلن در خیابان پل‌هوایی، جنب مسجد آیت‌الله میبدی خبر داد و گفت: با وجود تأسیسات زیرزمینی و شرایط سخت کاری، عملیات حفاری تا ساعات پایانی شب ادامه یافت و این بخش از شبکه نیز با موفقیت ترمیم شد.

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه یک کرمانشاه اضافه کرد: در خیابان کسری، بلوار باغچه‌بان و کوی گل‌های ۲، خط فرسوده ۱۲۵ میلی‌متری فاضلاب طی بیش از ۱۰ ساعت کار مستمر، با ۶ متر حفاری در عمق ۲ متر تعویض و اصلاح شد. همچنین خط اصلی شبکه فاضلاب شهرک صادقیه، کوی دوم، با تعمیر خط ۱۲۵ میلی‌متری پلی‌اتیلن اصلاح شد تا از جاری شدن فاضلاب جلوگیری شود.

وی در ادامه به اصلاح شبکه فاضلاب در فردوسی، انتهای خیابان سراب‌قنبر اشاره کرد و گفت: پس از بازدید کارشناسان و تأیید ضرورت اصلاح اساسی این خط، ۶۰ متر لوله‌گذاری با لوله ۲۵۰ میلی‌متری پلی‌اتیلن در عمق ۲/۵ متر انجام شد و گرفتگی‌های چندساله این محدوده رفع گردید.

رضوان‌مدنی در پایان ضمن قدردانی از صبر و همراهی شهروندان در زمان اجرای عملیات، از مشترکین خواست هرگونه حادثه در حوزه آب و فاضلاب را صرفاً از طریق سامانه ۲۴ ساعته ۱۲۲ اطلاع دهند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.