رفع بیش از ۱۳۰۰ حادثه آب و فاضلاب در سنقروکلیایی طی ۶ ماه

صادق عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت مستمر و شبانهروزی اکیپهای عملیاتی اظهار کرد: در ششماهه نخست امسال، یکهزار و ۳۰۰ مورد حادثه در سطح شهرستان شناسایی شد که با اقدام بهموقع نیروهای عملیاتی، مشکلات ایجادشده برطرف شده است.
وی افزود: از این تعداد، حدود یکهزار و ۱۰۰ حادثه به حوزه آب مربوط بوده که شامل شکستگی خطوط انتقال، نشتی شبکه، خرابی شیرآلات و موارد مشابه میشود و ۲۰۰ مورد نیز در بخش فاضلاب به ثبت رسیده که عمده آنها ناشی از گرفتگی شبکه بوده است.
مدیر امور آب و فاضلاب سنقروکلیایی با بیان اینکه عملیاتها توسط نیروهای متخصص انجام شده است، گفت: برای تسریع در روند رفع حوادث و افزایش کیفیت خدمات، از تجهیزات و ماشینآلات تخصصی نظیر بیل مکانیکی و دستگاه واترجت استفاده شده است.
عزیزی با اشاره به لزوم قطع موقت آب در برخی عملیاتهای تعمیراتی تصریح کرد: در چنین مواردی، اطلاعرسانی از طریق شبکههای اجتماعی و کانالهای ارتباطی انجام شده تا مشترکان پیش از اجرای عملیات در جریان قرار گیرند.
وی در ادامه به گزارشهای ثبتشده در سامانه ۱۲۲ اشاره کرد و افزود: بررسی آمارها نشان میدهد حدود ۹۰ درصد تماسها منجر به اقدام عملی و رفع مشکل شده و مابقی مربوط به گزارشهای تکراری، آدرسهای نادرست یا موارد فاقد نیاز به عملیات بوده است.
مدیر امور آب و فاضلاب سنقروکلیایی در پایان، این عملکرد را حاصل تلاش جمعی کارکنان و هماهنگی مناسب تیمهای اجرایی دانست و تأکید کرد: استمرار این روند با هدف افزایش پایداری شبکههای آب و فاضلاب و ارتقای رضایتمندی شهروندان با جدیت دنبال میشود.
نظر شما