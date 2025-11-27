  1. استانها
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۳

رفع ۱۴۷۵ حادثه در شبکه آب و فاضلاب منطقه یک کرمانشاه

رفع ۱۴۷۵ حادثه در شبکه آب و فاضلاب منطقه یک کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر امور آبفای منطقه یک شهر کرمانشاه از انجام ۱۴۷۵ عملیات تعمیراتی شامل رفع شکستگی شبکه توزیع و بازگشایی خطوط فاضلاب طی آبان‌ماه خبر داد.

مهدی رضوان‌مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات این اقدامات اظهار کرد: در طول سی روز آبان‌ماه، تیم‌های واکنش سریع و حوادث این امور با حضور در محل‌های گزارش شده، موفق به مهار و تعمیر یک هزار و ۴۷۵ مورد حادثه در تأسیسات زیربنایی شدند.

وی در تفکیک نوع حوادث رخ داده گفت: بخش عمده این عملیات‌ها مربوط به حوزه آب با ۱۰۶۵ مورد بوده که شامل ترمیم شکستگی‌ها در خطوط اصلی انتقال و انشعابات مشترکین است. همچنین در بخش فاضلاب نیز نیروهای بهره‌برداری ۴۱۰ مورد عملیات رفع انسداد و تعمیر خطوط جمع‌آوری و انتقال را با موفقیت به پایان رساندند.

رضوان‌مدنی با تأکید بر اهمیت زمان در جلوگیری از هدررفت آب و آلودگی محیطی، افزود: استراتژی اصلی ما کاهش زمان میانگین «اطلاع تا اقدام» بوده است و همکاران حوزه بهره‌برداری به صورت شبانه‌روزی تلاش کردند تا این حوادث در کمترین زمان ممکن برطرف شود و خللی در آسایش شهروندان ایجاد نگردد.

مدیر امور آبفای منطقه یک شهر کرمانشاه در پایان سامانه تلفنی ۱۲۲ را سریع‌ترین راه ارتباطی مردم با این شرکت دانست و از شهروندان خواست تا به عنوان ناظران شهری، هرگونه نشت آب، شکستگی لوله یا پس‌زدگی فاضلاب را در هر ساعت از شبانه‌روز به مرکز یکپارچه حوادث اطلاع دهند.

