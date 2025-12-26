لایروبی ۶۰۰ متر از شبکه فاضلاب شهر جوانرود

کیکاوس عزیزی‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارندگی‌های اخیر و به منظور پیشگیری از بروز مشکلات بهداشتی و زیست‌محیطی، عملیات گسترده لایروبی شبکه جمع‌آوری فاضلاب در سطح این شهر با موفقیت انجام شد.

وی افزود: با تلاش شبانه‌روزی پرسنل واحد حوادث و اتفاقات شرکت آب و فاضلاب جوانرود، بیش از ۶۰۰ متر از خطوط اصلی فاضلاب لایروبی و پاکسازی شد.

مدیر امور آب و فاضلاب جوانرود تصریح کرد: در جریان این عملیات، چهار باب منهول فاضلابی با استفاده از دستگاه واترجت شست‌وشو و پاکسازی و بیش از ۱۰ فقره انشعاب فاضلاب نیز رفع انسداد شد.

عزیزی‌نسب خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف ارتقای سطح خدمات‌رسانی، ایجاد رفاه و آرامش شهروندان و بهبود شرایط بهداشتی و زیست‌محیطی به‌ویژه در شرایط بارندگی‌های اخیر انجام شده است.

وی در پایان از شهروندان خواست از هدایت آب باران پشت‌بام‌ها و روان‌آب‌های سطحی به شبکه فاضلاب خودداری کنند تا از افزایش بار شبکه و بروز گرفتگی‌های مجدد جلوگیری شود.