لایروبی ۶۰۰ متر از شبکه فاضلاب شهر جوانرود

کیکاوس عزیزینسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارندگیهای اخیر و به منظور پیشگیری از بروز مشکلات بهداشتی و زیستمحیطی، عملیات گسترده لایروبی شبکه جمعآوری فاضلاب در سطح این شهر با موفقیت انجام شد.
وی افزود: با تلاش شبانهروزی پرسنل واحد حوادث و اتفاقات شرکت آب و فاضلاب جوانرود، بیش از ۶۰۰ متر از خطوط اصلی فاضلاب لایروبی و پاکسازی شد.
مدیر امور آب و فاضلاب جوانرود تصریح کرد: در جریان این عملیات، چهار باب منهول فاضلابی با استفاده از دستگاه واترجت شستوشو و پاکسازی و بیش از ۱۰ فقره انشعاب فاضلاب نیز رفع انسداد شد.
عزیزینسب خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف ارتقای سطح خدماترسانی، ایجاد رفاه و آرامش شهروندان و بهبود شرایط بهداشتی و زیستمحیطی بهویژه در شرایط بارندگیهای اخیر انجام شده است.
وی در پایان از شهروندان خواست از هدایت آب باران پشتبامها و روانآبهای سطحی به شبکه فاضلاب خودداری کنند تا از افزایش بار شبکه و بروز گرفتگیهای مجدد جلوگیری شود.
