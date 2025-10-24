اصلاح شبکه فاضلاب چهار نقطه پرچالش منطقه یک کرمانشاه

مهدی رضوان‌مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح گسترده اصلاح شبکه فاضلاب در چند نقطه از این منطقه اظهار کرد: با هدف رفع مشکلات بهداشتی، جلوگیری از پس‌زدگی و ارتقای سطح خدمات فاضلاب شهری، عملیات اصلاح، نوسازی و اتصال شبکه‌های قدیمی فاضلاب به سیستم مدرن در چهار نقطه پرچالش منطقه یک کرمانشاه انجام شد.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های مردمی و بررسی‌های میدانی کارشناسان شرکت آب و فاضلاب، در خیابان مصوری پس از مشاهده ریزش چاه پُشته و گرفتگی شبکه فاضلاب، عملیات لوله‌گذاری به طول ۱۲ متر با لوله پلی‌اتیلن ۲۰۰ میلی‌متری در عمق چهار متری انجام و در نهایت به شبکه اصلی فاضلاب متصل شد.

رضوان‌مدنی ادامه داد: در خیابان حداد عادل نیز عملیات سنگین ترمیم خط اصلی فاضلاب در عمق پنج متری زمین و در شرایط سخت خاک سست و مجاورت با تأسیسات حساس شهری، در مدت ۴۸ ساعت به پایان رسید. در این عملیات ۱۵ متر لوله فاضلاب با قطر ۳۰۰ میلی‌متر بازسازی شد که نقش مهمی در رفع خطرات احتمالی برای ساکنان این محدوده داشت.

مدیر امور آبفای منطقه یک کرمانشاه همچنین به عملیات شبانه در خیابان بهار، کوچه سعادت اشاره کرد و گفت: در این محل، ۱۰ متر لوله‌گذاری جدید با لوله پلی‌اتیلن ۲۵۰ میلی‌متری انجام و دو منهول مسدود شده زیر آسفالت بازگشایی شد. این اقدام موجب رفع کامل مشکل گرفتگی شبکه فاضلاب قدیمی شد که به‌صورت تله‌سنگ اجرا شده بود و سال‌ها باعث بروز نارضایتی ساکنان شده بود.

وی در ادامه بیان کرد: در خیابان افشار طوس، کوی محمدرضا ویسی نیز به‌دنبال درخواست‌های مکرر مردمی، ۱۴ متر لوله‌گذاری جدید با لوله پلی‌اتیلن ۲۰۰ میلی‌متری اجرا شد تا از تکرار گرفتگی در این محدوده جلوگیری شود و جریان فاضلاب شهری به شکل استاندارد هدایت گردد.

رضوان‌مدنی با اشاره به همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان گفت: تمامی عملیات‌ها با رعایت کامل اصول ایمنی و پس از استعلام از نهادهای مرتبط از جمله شهرداری، شرکت گاز، مخابرات و برق انجام شده و تلاش شده است تا کمترین مزاحمت برای ساکنان و کسبه این مناطق ایجاد شود.

وی در پایان از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه نشتی، گرفتگی یا شکستگی در شبکه فاضلاب، موضوع را از طریق سامانه ارتباط مردمی شرکت آب و فاضلاب به شماره ۱۲۲ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی و رفع شود.

رضوان‌مدنی همچنین از همکاری و صبوری ساکنان این مناطق در طول اجرای عملیات قدردانی کرد و گفت: شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در راستای ارتقای کیفیت خدمات، به‌صورت مستمر وضعیت شبکه‌های قدیمی را پایش کرده و عملیات اصلاحی در مناطق دارای مشکل را در اولویت قرار داده است.