«سیره شهدا» محور برنامه‌های اعتکاف در استان سمنان باشد

سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان بر تبیین سیره شهدا به عنوان رویکرد محوری در برنامه‌های اعتکاف استان تأکید کرد و گفت: اجرای برنامه‌هایی مانند «هر معتکف، یک شهید» برکت‌آفرین است.

حجت الاسلام مرتضی مطیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اعتکاف ایام رجب سال جاری بیان کرد: یکی از رویکردهایی که می‌تواند در برگزاری اعتکاف امسال مورد توجه قرار گیرد، مسئله توجه به انس با شهدای گرانقدر استان سمنان است.

وی افزود: می‌توان طرح هر معتکف یک شهید را در استان برگزار کرد تا معتکفان به خصوص نوجوانان و جوانان از این طریق با فرهنگ گرامی داشت شهدا نیز مأنوس باشند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان ادامه داد: در این راستا می‌توان با همکاری بنیاد شهید و آموزش و پرورش و همچنین بنیاد حفظ آثار و کنگره شهدا و … خاطرات و سیره و زندگی نامه شهدا را هم در اختیار معتکفان قرار دهد تا معتکفان درگیر این موضوع معنوی باشند.

مطیعی با بیان اینکه در این حوزه از ظرفیت محتواهای تولید شده در حوزه ایثار و شهادت هم می‌توان بهره برد زیرا این فرهنگ ایثارگری و شهادت یک نکته مهم در زندگی ما محسوب می‌شود، تاکید کرد: نگاه ما باید به بعد تربیتی و معنوی اعتکاف به خصوص برای نوجوانان و جوانان باشد.

وی در ادامه افزود: برنامه‌های معنوی و فرهنگی که برای معتکفان برگزار می‌شود زمینه ساز جذب بیشتر جوانان و نوجوانان را فراهم سازد و رویکرد جذابیت بخشی و تبیینی نیز داشته باشند که خوشبختانه برای اعتکاف امسال ویژه برنامه‌های خوبی تدارک دیده شده است.

امام جمعه سمنان همچنین بیان کرد: اعتکاف علاوه بر اینکه می‌تواند روح انسان را صیقل داده و یک نوع تزکیه نفس باشد لیکن می‌بایست بعد تربیت دینی و معنوی را نیز داشته باشد که راهکار این امر، برگزاری برنامه‌های معنوی است.

