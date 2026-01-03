https://mehrnews.com/x3b4hL ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۵۱ کد خبر 6711468 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۵۱ مراسم معنوی اعتکاف دانش آموزی شهر نراق نراق- در این ویدئو مراسم معنوی اعتکاف دانش آموزی شهر نراق را ملاحظه میکنید. دریافت 8 MB کد خبر 6711468 کپی شد مطالب مرتبط پذیرش دانش آموزان معتکف و جشن ولادت حضرت علی( ع) مسجد نبی اکرم اراک اعتکاف؛ میعادگاه دلهای عاشق و تجلی نور ایمان «سیره شهدا» محور برنامههای اعتکاف در استان سمنان باشد اعتکاف؛ حلقه اتصال نسلها در مسیر معنویت و خودسازی احمدی:اعتکاف با «حالت پرواز دل»؛ پیوند خلوت سهروزه با آیههای زندگی رامیان میزبان خیزش معنوی؛ اعتکاف با حضور پرشور بانوان برگزار شد برچسبها آیین اعتکاف دانش آموزان دلیجان
نظر شما