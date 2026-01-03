https://mehrnews.com/x3b4hT ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۵۱ کد خبر 6711475 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۵۱ مراسم اعتکاف در مسجد حجت ابن الحسن(ع) اراک اراک- در این ویدئو مراسم اعتکاف در مسجد حجت ابن الحسن (ع) اراک را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد خبر 6711475 کپی شد مطالب مرتبط پذیرش دانش آموزان معتکف و جشن ولادت حضرت علی( ع) مسجد نبی اکرم اراک «سیره شهدا» محور برنامههای اعتکاف در استان سمنان باشد اعتکاف؛ حلقه اتصال نسلها در مسیر معنویت و خودسازی اعتکاف؛ میعادگاه دلهای عاشق و تجلی نور ایمان رامیان میزبان خیزش معنوی؛ اعتکاف با حضور پرشور بانوان برگزار شد احمدی:اعتکاف با «حالت پرواز دل»؛ پیوند خلوت سهروزه با آیههای زندگی برچسبها آیین اعتکاف اراک دانش آموزان
