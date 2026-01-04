  1. بین الملل
ادعای وزیر جنگ آمریکا: ترامپ شروط اداره ونزوئلا را تعیین می کند

درحالی که دلسی رودریگز به عنوان رئیس جمهوری مؤقت ونزوئلا انتخاب شده و هرگونه مستعمره شدن کشورش را رد کرده است، وزیر جنگ آمریکا مدعی شد، ترامپ شروط اداره ونزوئلا را تعیین می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس اعلام کرد: این رئیس‌جمهور ترامپ است که شروط اداره امور ونزوئلا را تعیین می‌کند.

وی افزود: ما کنترل آنچه را در مراحل بعدی در ونزوئلا رخ خواهد داد در اختیار خواهیم داشت.

وزیر جنگ آمریکا بدون نام بردن از کشوری خاص اعلام کرد که کشورهای خارجی هیچ‌گونه جای پایی در نیم‌کره‌ای که آمریکا در آن قرار دارد، نخواهند داشت.

وی برای جلب نظر ترامپ به تمجید از وی پرداخت و مدعی شد: رئیس‌جمهور ترامپ قادر خواهد بود دیکته کند که ما در آینده چه اقداماتی انجام خواهیم داد.

این در حالی است که دلسی رودریگز که به صورت موقت اختیارات مادورو به وی منتقل شده است، با رد این اظهارات مقام آمریکایی، دیشب گفت: ونزوئلا مستعمره هیچ کشوری نخواهد شد.

وی تصریح کرد: آماده دفاع از ونزوئلا با تمام توان هستیم و برای هر چالشی آماده‌ایم و به مردم کشورمان می‌گویم که دولت مستقر وجود دارد.

رودریگز افزود: اجازه هیچ‌گونه تجاوز نظامی به کشورمان را نخواهیم داد و مخالف خشونتی هستیم که امروز علیه ونزوئلا انجام شد.

وی همچنین گفت: مدافع کشور و آینده فرزندانمان خواهیم ماند و با تمام توان از مردم خود حمایت می‌کنیم و استقلال خود را در برابر همه قدرت‌های استعمارگر حفظ خواهیم کرد.

رودریگز تأکید کرد: ملت بزرگ ونزوئلا در برابر همه تجاوزها مقاومت کرده و ما این مسیر را ادامه خواهیم داد.

    نظرات

    • حجت اله زارع IR ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 2
      پاسخ
      جنگ زرگری. جمع کنین این بساط بچه بازیتون. شما اگر عددی بودین جلو یمن نیم وجبی می ایستادین.
    • IR ۰۷:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      وقتی اینقدر قدرت دارد که بالاترین مقام یک کشور را اینگونه ‌می رباید و با خودش می‌برد ، طبیعی است دلش می‌خواهد خودش آن کشور را اداره کند .
    • IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      امروز معلوم می‌شود ۰که مستقل بودن خیلی هزینه دارد وباید قوی بود تا برابر این ها محو نشوی !!تو روز روشن در برابر چشمان دنیا به خاطر نفت ببین که چه کار می کنند
    • محمد شرافت IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      دنياي بد از جنگل ،حقوق بي بشري در نظام طبيعت ضعيف پایمال است مگرقوی شوی

