مخالفت نمایندگان کنگره آمریکا با اقدام نظامی ترامپ در ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «جک رید»، سناتور دموکرات و نایبرئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا اعلام کرد: ترامپ بدون مجوز، جنگی را علیه یک کشور خارجی آغاز کرده است.
وی افزود: «آنچه رخ داد یک شکست فاحش قانون اساسی بود، چرا که تنها کنگره اختیار اعلام جنگ را دارد نه رئیسجمهور.
این سناتور آمریکایی تأکید کرد: تغییر خشونتآمیز و یکجانبه نظامها، نظم بینالمللی را که برای محکوم کردن اشغال اوکراین و بازدارندگی چین به آن متکی هستیم، تضعیف میکند.
در همین حال، «ایانا پرسلی»، عضو دموکرات کنگره آمریکا گفت: بمباران ونزوئلا و ربودن مادورو، نقض آشکار قانون اساسی آمریکا و قوانین بینالمللی است.
وی تصریح کرد: اقدامات ترامپ جان آمریکاییها را به خطر میاندازد، موجب بیثباتی منطقه میشود و میلیاردها دلار برای ما هزینه دارد.
پرسلی افزود: کنگره باید به این جنگ بیپایان پایان دهد و ترامپ را پاسخگو کند.
همچنین «سارا جیکوبز»، عضو دموکرات کنگره آمریکا اعلام کرد: ربودن رئیسجمهور مادورو با هدف تغییر نظام، به حفاظت از مردم آمریکا کمکی نخواهد کرد و مانع قاچاق مواد مخدر نمیشود.
جیکوبز تأکید کرد: این اقدام یک عملیات نظامی است که هم قوانین آمریکا و هم قوانین بینالمللی را نقض میکند.
این نماینده کنگره افزود: ترامپ آمریکا را وارد جنگی پرهزینه و غیرضروری کرده، در حالی که کارزار انتخاباتی خود را بر پایان دادن به جنگها بنا کرده بود.
او خاطرنشان کرد: ترامپ هیچ درسی از شکستهای گذشته سیاست خارجی آمریکا نگرفته و اکنون بدترین آنها را تکرار میکند.
جیکوبز همچنین اعلام کرد: هفته آینده مجلس سنا درباره قطعنامهای رأیگیری خواهد کرد که هدف آن جلوگیری از هرگونه اقدام نظامی آمریکا علیه ونزوئلا بدون مجوز کنگره است.
در ادامه، «ملانی استنزبری»، دیگر عضو کنگره آمریکا گفت: عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا غیرقانونی است.
وی افزود: از همکارانم در کنگره میخواهم فوراً وارد عمل شوند و مانع اقدامات رئیسجمهور ترامپ شوند.
