واکنش وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به تجاوز آمریکا علیه ونزوئلا

بعد از نخست وزیر رژیم صهیونیستی وزیر خارجه این رژیم نیز ذوق زدگی خود را نسبت به تجاوز آمریکا علیه ونزوئلا و ربودن مادورو نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گیدئون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به حمله آمریکا علیه ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور این کشور گفت: تل آویو در این لحظه تاریخی در کنار ملت آزادی دوست ونزوئلا ایستاده است؛ ملتی که از دیکتاتوری مادورو رنج برده است!

وی بدون اشاره به نقض آشکار تمام قوانین بین المللی از سوی واشنگتن در قبال کاراکاس، مدعی شد که اقدام آمریکا علیه مادورو حرکت به سمت بازگرداندن دموکراسی است.

ساعر ابراز امیدواری کرد که روابط دوستانه میان رژیم صهیونیستی و ونزوئلا برقرار شود.

روز گذشته نیز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا و ربودن نیکلاس مادورو و همسرش را به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تبریک گفته بود.

کد خبر 6711534

    • فیض الله عبدالهی قشلاقی IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      قطعاآمریکابعدازتسلط برمنابع آمریکای لاتین برای تسلط بیشربراروپا اقدام به باج خواهی بیشترخواهدکردوچنانچه جنگی هم درخاورمیانه درنگیردآمریکادرصدددوشیدن بیشترگاوهای عربی اقدام عاجلی خواهدکردوتعرفه های تجاری چین راافزایشی خواهدکردوتحریم هاوفشارهای بیشتردرانتظارروسیه وایران درراه هستش وبرای فشارهای بیشترازظرفیت تحریک شورهای آسیای مرکزی وترکیه استفاده خواهد کرد

