واکنش وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به تجاوز آمریکا علیه ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گیدئون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به حمله آمریکا علیه ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور این کشور گفت: تل آویو در این لحظه تاریخی در کنار ملت آزادی دوست ونزوئلا ایستاده است؛ ملتی که از دیکتاتوری مادورو رنج برده است!

وی بدون اشاره به نقض آشکار تمام قوانین بین المللی از سوی واشنگتن در قبال کاراکاس، مدعی شد که اقدام آمریکا علیه مادورو حرکت به سمت بازگرداندن دموکراسی است.

ساعر ابراز امیدواری کرد که روابط دوستانه میان رژیم صهیونیستی و ونزوئلا برقرار شود.

روز گذشته نیز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا و ربودن نیکلاس مادورو و همسرش را به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تبریک گفته بود.