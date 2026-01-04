  1. بین الملل
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۷:۱۰

گزارش المیادین از اوضاع پایتخت ونزوئلا

خبرنگار شبکه المیادین به اوضاع کنونی پایتخت ونزوئلا بعد از تحولات روز گذشته این کشور و تجاوز نظامی آمریکا اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین مستقر در ونزوئلا گزارش داد که تدابیر امنیتی شدیدی در پایتخت این کشور اتخاذ شده است.

وی اضافه کرد: مناطق مختلف کاراکاس در آرامش کامل به سر می‌برند.

خبرنگار المیادین تصریح کرد: تجاوز نظامی آمریکا علیه ونزوئلا و هدف قرار دادن تعدادی از تأسیسات این کشور باعث قطع جریان برق در بخش‌هایی از ونزوئلا شده است.

لازم به ذکر است که آمریکا بنا به دستور رئیس جمهور این کشور روز گذشته اقدام به حمله نظامی به ونزوئلا و بمباران مناطقی از این کشور کرد. نظامیان آمریکایی نیز با نقض تمام قوانین بین المللی نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش را ربودند.

    • حجت اله زارع IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      جنگ زرگری. جمع کنین این بساط بچه بازیتون. شما اگر عددی بودین جلو یمن نیم وجبی می ایستادین

