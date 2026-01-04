به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای عبری زبان اعتراف کردند که مسأله مواد مخدر تنها یک بهانه برای ترامپ بود تا محور نفت را تحت محاصره قرار دهد.
این رسانهها اضافه کردند، نبرد واقعی پشت پرده نبرد بر سر منابع انرژی است.
رسانههای صهیونیستی تاکید کردند، آنچه بامداد شنبه در ونزوئلا رخ داد درگیری گسترده بر سر منابع انرژی و تکنولوژیهای پیشرفته بود.
تجاوز آمریکا علیه ونزوئلا، بمباران مناطق مختلف این کشور و ربودن نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا موجی از واکنشهای منفی را در کشورهای مختلف برانگیخته است.
