اولین تصاویر مادورو پس از بازداشت و انتقال به نیویورک
اولین تصاویر از نیکلاس مادورو، رئیسجمهور قانونی ونزوئلا در نیویورک را در این فیلم مشاهده میکنید.
