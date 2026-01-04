دریافت 9 MB
اولین تصاویر مادورو پس از بازداشت و انتقال به نیویورک

اولین تصاویر از نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا در نیویورک را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

