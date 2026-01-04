به گزارش خبرگزاری مهر، یک مسئول بلند پایه ونزوئلایی در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرد که در جریان تجاوز نظامی روز گذشته آمریکا علیه این کشور دست کم ۴۰ تن جان خود را از دست دادند.

وی در ادامه افزود که این ۴۰ تن شامل نیروهای نظامی و غیرنظامی ونزوئلا می‌شود.

این در حالی است که هنوز آمار رسمی از تعداد قربانیان حمله نظامی روز گذشته آمریکا به ونزوئلا منتشر نشده است. واشنگتن نیز تلاش می‌کند این طور جلوه دهد که حمله به ونزوئلا تنها مراکز نظامی را هدف قرار داده و تلفاتی به دنبال نداشته است.

بمباران مناطق مختلف ونزوئلا توسط آمریکا طی روز گذشته باعث قطع برق بخش‌های گسترده‌ای از این کشور شد.