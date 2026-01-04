واکنش قطر به حمله آمریکا علیه ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه قطر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با نگرانی شدید تحولات جاری در ونزوئلا را رصد می‌کند.

در این بیانیه آمده است، قطر خواهان پایبندی به منشور سازمان ملل و مبانی بین المللی از جمله حل مناقشات جهانی از طریق راه‌های مسالمت آمیز است.

قطر همچنین بر آمادگی خود برای مشارکت در تلاش‌های بین المللی در راستای دست یابی به راه کار مسالمت آمیز فوری تاکید کرد.

این کشور اضافه کرد که کانال‌های ارتباطی باید با تمام طرف‌های ذی ربط برقرار بماند.

پیشتر نیز روسیه نسبت به تجاوز آمریکا علیه ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور این کشور ابراز نگرانی شدید کرده بود.