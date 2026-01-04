  1. بین الملل
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۷:۵۳

واکنش قطر به حمله آمریکا علیه ونزوئلا

واکنش قطر به حمله آمریکا علیه ونزوئلا

وزارت خارجه قطر با صدور بیانیه‌ای به تجاوز آمریکا علیه ونزوئلا واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه قطر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با نگرانی شدید تحولات جاری در ونزوئلا را رصد می‌کند.

در این بیانیه آمده است، قطر خواهان پایبندی به منشور سازمان ملل و مبانی بین المللی از جمله حل مناقشات جهانی از طریق راه‌های مسالمت آمیز است.

قطر همچنین بر آمادگی خود برای مشارکت در تلاش‌های بین المللی در راستای دست یابی به راه کار مسالمت آمیز فوری تاکید کرد.

این کشور اضافه کرد که کانال‌های ارتباطی باید با تمام طرف‌های ذی ربط برقرار بماند.

پیشتر نیز روسیه نسبت به تجاوز آمریکا علیه ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور این کشور ابراز نگرانی شدید کرده بود.

    • IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      3 0
      پاسخ
      نتیجه: یه دادگاه راه میندازن پناهنده های ونزوئلایی هم در قالب شاکی و شاهد میارن مادورو هم ژست میگیره رئیس جمهوره مثل صدام و اون شو های معروف. آخرش اگر یه نفر مادورو رو ترور کنه که هیچ اگر نه مادورو رو رئیس جمهور بعدی آمریکا ول میکنه باز میره ونزوئلا میشه رئیس حمهور یا نهایتش میفرستنش بهترین جای دنیا کشوری دیگه مثل برزیل و قدرت در نهایت به حزب مادورو بر میگرده تهش سازمان ملل منحل شد و تضعیف. راستی الان گوترش میاد میگه خویشتندار باشید
    • IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      این سرنوشت ریاست جمهوری و پادشاهان کشورهاست حتی کشورهای اروپایی و عربی را نیز به همین صورت امریکا بدون جنگ تغییر میدهد دیگر جهان سازمان ملل و حقوق بشری به پایان رسیده البته بشرییت وقتی دموکراسی و جمهوریت را با سلطنت تغییر میدهد دیگر جمهورییت معنایی ندارد حتی دارندگان بمب اتم نیز در امان نیستندهمانند هند یا پاکستان همین سرنوشت شاید برایشان رقم بخورد بمب اتم بیهوده است
    • فریبرز IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      همه موضوعات را ول کنید این که روسیه اظهار نگرانی کرده اون هم از نوع شدید خیلی حرفه
    • آزاد IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      چه واکنش خطرناکی ازخودش نشان داده، وای به حال آمریکا اگر، بادم شیری هم چو قطربازی کنه، یقین بدانندکه این دم ازبیخ وبن تاابد، کنده خواهدشد، این نامردهای بی غیرت اگرخودشون توسط آمریکا کوچکترین تهدیدی بشوند، حتی دولتمردانشون درب اتاق خواب شان راروی نیروهای مهاجم بازنگه میدارندوجلوی پای شان شتروگاو ذبح میکنند تامبادا کوچکترین سختی ومشقتی رامتحمل شوند.

