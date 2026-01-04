  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰

نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی مپنا تا تابستان آینده وارد مدار می‌شود

نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی مپنا تا تابستان آینده وارد مدار می‌شود

مدیرعامل گروه صنعتی مپنا اعلام کرد نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی این گروه در منطقه میل‌نادر استان سیستان و بلوچستان تا پایان سال تکمیل و تابستان سال آینده به شبکه سراسری برق متصل می‌شود.

محمد اولیا، مدیرعامل گروه صنعتی مپنا، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره روند پیشرفت نیروگاه‌های بادی این گروه اظهار کرد: برای احداث نیروگاه‌های بادی، قرارداد سرمایه‌گذاری با سازمان ساتبا منعقد شده که حدود نیمی از تجهیزات موردنیاز آن در کارخانه‌های مپنا تولید شده است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی تا پایان سال تکمیل و تا تابستان سال آینده وارد مدار تولید شود.

وی افزود: این نیروگاه برای بهره‌برداری در تابستان سال آینده هدف‌گذاری شده و پس از آن، برنامه ساخت یک نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

اولیا خاطرنشان کرد: این نیروگاه‌ها در استان سیستان و بلوچستان و در ساختگاه «میل‌نادر» احداث می‌شوند که یکی از مستعدترین مناطق کشور برای توسعه انرژی بادی به شمار می‌آید.

مدیرعامل گروه صنعتی مپنا در پایان گفت: در سال‌های گذشته نیز یک نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی در این منطقه به بهره‌برداری رسیده و با توجه به ظرفیت بالای منطقه، ساخت نیروگاه‌های جدید در این محدوده در حال پیگیری است.

کد خبر 6711756
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها