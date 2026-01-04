محمد اولیا، مدیرعامل گروه صنعتی مپنا، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره روند پیشرفت نیروگاههای بادی این گروه اظهار کرد: برای احداث نیروگاههای بادی، قرارداد سرمایهگذاری با سازمان ساتبا منعقد شده که حدود نیمی از تجهیزات موردنیاز آن در کارخانههای مپنا تولید شده است. بر این اساس پیشبینی میشود نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی تا پایان سال تکمیل و تا تابستان سال آینده وارد مدار تولید شود.
وی افزود: این نیروگاه برای بهرهبرداری در تابستان سال آینده هدفگذاری شده و پس از آن، برنامه ساخت یک نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.
اولیا خاطرنشان کرد: این نیروگاهها در استان سیستان و بلوچستان و در ساختگاه «میلنادر» احداث میشوند که یکی از مستعدترین مناطق کشور برای توسعه انرژی بادی به شمار میآید.
مدیرعامل گروه صنعتی مپنا در پایان گفت: در سالهای گذشته نیز یک نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی در این منطقه به بهرهبرداری رسیده و با توجه به ظرفیت بالای منطقه، ساخت نیروگاههای جدید در این محدوده در حال پیگیری است.
