به گزارش خبرگزاری مهر، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران (ساتبا) از آغاز بهرهبرداری و عملیات اجرایی بیش از ۱۲۶۹ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی در سراسر کشور خبر داد و گفت: این پروژهها با سرمایهگذاری بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد تومان به مرحله اجرا و بهرهبرداری رسیده یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود.
وی تصریح کرد: در این طرح ملی، بهرهبرداری از ۳۰۳ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر آغاز شده و همزمان عملیات اجرایی ۷۱۵ مگاوات پروژه جدید نیروگاهی در نقاط مختلف کشور کلید خورده است.
طرزطلب با بیان اینکه نیروگاههای تجدیدپذیر با تکیه بر انرژیهای پاک، نقش مهمی در کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و افزایش پایداری شبکه برق ایفا خواهند کرد، اضافه کرد: در کنار توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، همزمان با یک سالگی بازار بهینه سازی انرژی، عملیات اجرایی طرحهای بهینه سازی مصرف برق به ارزش بیش از ۲,۸۰۰ میلیارد تومان نیز آغاز خواهد شد.
رئیس ساتبا با اشاره به آغاز اجرای پروژههای بهینهسازی مصرف برق گفت: در کنار توسعه ظرفیت تولید، اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی معادل بیش از ۱۰۰ مگاوات نیز آغاز شده که ارزش سرمایهگذاری آنها بیش از ۲,۸۰۰ میلیارد تومان است و این طرحها بهطور مستقیم بخشهای شهری، صنعتی و خانگی را پوشش میدهد که بیش از یکهزار میلیارد تومان از این طرحها شامل اصلاح و بهینه سازی روشنایی معابر استان تهران است، فردا با دستور وزیر نیرو کلید خواهد خورد.
وی افزود: اصلاح و بهینهسازی روشنایی معابر با استفاده از فناوریهای نوین کممصرف و جایگزینی الکتروموتورهای BLDC بهجای موتورهای فرسوده کولرهای آبی، از جمله مهمترین اقدامات در حوزه بهینهسازی مصرف برق است که با هدف کاهش مصرف انرژی و ارتقای کیفیت زندگی مردم اجرا میشود.
وی یادآور شد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف برق، دو محور اساسی برای تحقق توسعه پایدار، تأمین برق مطمئن و حرکت به سمت ایرانی سبزتر است و اجرای این پروژهها گامی مؤثر در همین مسیر به شمار میرود.
طرزطلب با تأکید بر آثار اقتصادی و زیستمحیطی این پروژهها خاطرنشان کرد: اجرای این طرحهای ملی، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از ۱۰ هزار نفر، سالانه موجب صرفهجویی حدود ۷۱۵ میلیون مترمکعب گاز و ۵۶۲ هزار مترمکعب آب خواهد شد که حفظ این منابع، تضمینکننده آینده نسلهای بعدی است.
وی ادامه داد: همچنین با اجرای این پروژهها، از انتشار بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن گاز آلاینده CO₂ جلوگیری میشود که این اقدام، گامی بزرگ در جهت کاهش آلودگی هوا، حفاظت از محیطزیست و مقابله با تغییرات اقلیمی به شمار میرود.
