به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته نهضت مدرسهسازی این منطقه با حضور محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱ تهران، مهدی امیری مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران و نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه آموزش و پرورش و ساخت فضاهای آموزشی برگزار شد.
در این جلسه، موضوع تأمین زیرساختهای آموزشی مورد نیاز پروژههای مسکونی در حال ساخت منطقه ۲۱ مورد بررسی قرار گرفت و حاضران بر لزوم هماهنگی و تعامل میان دستگاههای مسئول برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی جمعیت ساکن این پروژهها تأکید کردند.
مهدی امیری، مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران، در این نشست با اشاره به اهمیت تأمین سرانههای آموزشی گفت: توسعه مسکن بدون پیشبینی مناسب فضاهای آموزشی، موجب بروز مشکلات اجتماعی در آینده خواهد شد و لازم است تأمین این سرانهها همزمان با اجرای پروژههای مسکونی دنبال شود.
وی افزود: نگاه به تأمین «کلاسهای آموزشی» در کنار ساخت مدرسه میتواند به تصمیمگیریهای واقعبینانه و اجرایی کمک کند.
در ادامه، محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱ با تأکید بر نقش مدیریت شهری در حمایت از آموزش و پرورش اظهار داشت: آینده شهر و کشور به کیفیت آموزش فرزندانمان وابسته است و شهرداری منطقه ۲۱ در چارچوب قانون و با رویکرد تعاملی، تمام ظرفیتهای خود را برای همکاری با دستگاههای مرتبط بهکار خواهد گرفت.
وی افزود: هدف اصلی این جلسات، رسیدن به راهکارهای عملی و جلوگیری از ایجاد کمبودهای آموزشی در مناطق در حال توسعه است.
در پایان این نشست، مقرر شد موضوعات مطرحشده با محوریت پروژههای اولویتدار منطقه ۲۱ جمعبندی و پیشنهادهای اجرایی با مشارکت دستگاههای ذیربط تدوین و پیگیری شود.
