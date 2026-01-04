نشان رشد؛ معیار قابل اعتماد انتخاب کتاب کودک و نوجوان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق باطنی، عضو شورای سیاستگذاری بیست و سومین دوره جشنواره ملی کتاب رشد، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه «نشان رشد» در حوزه تنظیمگری کتاب کودک و نوجوان اظهار کرد: نشان رشد یکی از قدیمیترین و اصیلترین نشانهایی است که به کتابهای کودک و نوجوان اعطا میشود و فعالان حرفهای این حوزه بهخوبی این نشان را میشناسند.
وی افزود: این نشان بهتدریج توانسته است در میان مخاطبان نیز شناختهتر شود و جایگاه خود را توسعه دهد، اما همچنان جای کار فراوانی وجود دارد تا نشان رشد به نقطهای برسد که کودکان، نوجوانان و خانوادهها با اطمینان خاطر و سرعت بیشتری، کتابهای دارای این نشان را برای مطالعه انتخاب کنند.
باطنی با اشاره به ظرفیت جشنواره رشد تصریح کرد: جشنواره بیستوسوم میتواند بهانه و فرصت مناسبی باشد تا معرفی نشان رشد با جدیت بیشتری دنبال شود و این نشان به عنوان یک معیار قابل اعتماد در انتخاب کتاب برای خانوادهها تثبیت شود.
عضو شورای سیاستگذاری بیست و سومین دوره جشنواره ملی کتاب رشد با تأکید بر نقش رسانه در این مسیر گفت: در سازمان صدا و سیما تلاش ما بر این است که در کنار مجموعه سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی قرار بگیریم و با استفاده از ظرفیتهای رسانهای، نشان رشد را هرچه بیشتر به مخاطبان هدف خود معرفی کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تقویت شناخت عمومی نسبت به نشان رشد، میتواند نقش مؤثری در هدایت صحیح انتخابهای مطالعاتی کودکان و نوجوانان ایفا کند و به ارتقای کیفیت محتوای کتابهای این حوزه بینجامد.
نظر شما