برگزاری جلسه ارتباط مردمی سازمان وظیفه عمومی فراجا با مشمولان

سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مشمولان می‌توانند روز دوشنبه ۱۵ دی‌ماه با حضور در این سازمان، از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح به‌صورت مستقیم با مسئولان مربوطه ارتباط برقرار کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مشمولان می‌توانند با مسئولین سازمان در روز دوشنبه مورخ پانزدهم دی ماه سال جاری در محل سازمان وظیفه عمومی فراجا از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰ صبح ارتباط برقرار کنند.

گفتنی است؛ حضور مشمول در جلسه ارتباط مردمی برای رسیدگی به درخواست وی از سوی مسئولین سازمان الزامی است.

لازم به ذکر است مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا پیام رسان های داخلی سازمان به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

