به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار روح الله قمی، صبح چهارشنبه، در هجدهمین جشنواره حضرت علیاکبر (ع) جوان سرباز، با بیان اینکه منتخبان بر اساس شاخصها و ۱۰ محور تعیینشده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح انتخاب شدهاند، اظهار داشت: برگزاری این جشنوارهها در راستای ارتقای روحیه، افزایش انگیزه خدمت و تکریم جایگاه سربازان و تقویت سرمایه انسانی نیروهای مسلح دنبال میشود.
وی افزود: از بدو ورود سربازان به مراکز آموزشی، برنامههای استقبال و تکریم کارکنان وظیفه و خانوادههای آنان اجرا میشود و در سطح یگانهای خدمتی نیز امکان بازدید خانوادهها از محل خدمت و آشنایی با شرایط زیستی و امکانات فراهم شده است.
رئیس اداره سرباز ستاد کل سپاه با اشاره به اهمیت روز سرباز و روز جوان سرباز در تقویم نیروهای مسلح و جمهوری اسلامی، تأکید کرد که مجموعهای از خدمات حمایتی و فرهنگی برای کارکنان وظیفه در طول دوران خدمت در نظر گرفته شده است.
نظر شما