تجلیل از سربازان نمونه سپاه در جشنواره حضرت علی‌اکبر(ع)

ری- رئیس اداره سرباز ستاد کل سپاه گفت: سربازان موفق در چهار سطح و ۱۰ محور شاخص در هجدهمین جشنواره حضرت علی‌اکبر(ع) تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار روح الله قمی، صبح چهارشنبه، در هجدهمین جشنواره حضرت علی‌اکبر (ع) جوان سرباز، با بیان اینکه منتخبان بر اساس شاخص‌ها و ۱۰ محور تعیین‌شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح انتخاب شده‌اند، اظهار داشت: برگزاری این جشنواره‌ها در راستای ارتقای روحیه، افزایش انگیزه خدمت و تکریم جایگاه سربازان و تقویت سرمایه انسانی نیروهای مسلح دنبال می‌شود.

وی افزود: از بدو ورود سربازان به مراکز آموزشی، برنامه‌های استقبال و تکریم کارکنان وظیفه و خانواده‌های آنان اجرا می‌شود و در سطح یگان‌های خدمتی نیز امکان بازدید خانواده‌ها از محل خدمت و آشنایی با شرایط زیستی و امکانات فراهم شده است.

رئیس اداره سرباز ستاد کل سپاه با اشاره به اهمیت روز سرباز و روز جوان سرباز در تقویم نیروهای مسلح و جمهوری اسلامی، تأکید کرد که مجموعه‌ای از خدمات حمایتی و فرهنگی برای کارکنان وظیفه در طول دوران خدمت در نظر گرفته شده است.

