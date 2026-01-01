به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم کرمی، ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه اصفهان، چهارمحال‌وبختیاری و یزد، صبح پنجشنبه به منظور بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه مهارت‌آموزی، با مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدار با اشاره به راه‌اندازی قرارگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه اظهار کرد: بر اساس این طرح، کارکنان وظیفه باید با یک حرفه و تخصص از دوران مقدس سربازی ترخیص شوند تا پس از پایان خدمت بتوانند وارد بازار کار شوند که این اقدام ارزشمند و مایه افتخار است.

ارشد نظامی ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال‌وبختیاری افزود: کارکنان وظیفه، نیروی جوان و سرمایه انسانی کشور هستند و هر میزان تلاش در مسیر تربیت و مهارت‌آموزی این عزیزان، موجب تقویت سرمایه انسانی کشور خواهد شد.

امیر کرمی با بیان اینکه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه علاوه بر شکوفایی استعدادها، موجب افزایش روحیه و آمادگی جوانان برای ورود به جامعه می‌شود، تصریح کرد: این آموزش‌ها نقش مؤثری در ایفای مسئولیت اجتماعی سربازان پس از دوران خدمت دارد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون سربازان ارتش در منطقه اصفهان در بیش از ۶۰ رشته فنی و حرفه‌ای آموزش می‌بینند و با مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی آشنا می‌شوند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان نیز در این نشست، خدمت وظیفه را فرصتی مناسب برای کسب مهارت عنوان کرد و گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان با تمام توان در مسیر مهارت‌آموزی سربازان وظیفه و همکاری با ارتش ورود خواهد کرد.

در پایان این دیدار، دو طرف برای تشکیل یک کارگروه مشترک به منظور تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی در زمینه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه، فرهنگ‌سازی اشتغال، بهره‌گیری از ظرفیت پادگان‌ها و مراکز آموزشی ارتش و برگزاری دوره‌های مهارتی ویژه جوانان استان به توافق رسیدند.