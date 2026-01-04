خلیل الحیه: العاروری مدیر روابط داخلی و بین المللی حماس بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، خلیل الحیه رئیس جنبش حماس در نوار غزه همزمان با دومین سالگرد شهادت صالح العاروری معاون رئیس دفتر سیاسی حماس بیانیه‌ای را صادر کرده و گفت که صالح العاروری فرمانده و شیخ شهید عالمی مجاهد و زاهد و رهبر بود و این چهار صفت به شکلی آشکار در شخصیت و زندگی او تجلی یافت.

الحیه ابراز داشت که شیخ صالح از بنیانگذاران عملیات مقاومت نظامی به شمار می‌رود و بخش طولانی از زندگی خود را در زندان‌های اشغالگران گذراند که این امر او را به شخصیتی مجاهد و استوار، دارای تجربه سازمانی و صنفی و دارای شناخت دقیق از اوضاع داخلی رژیم صهیونیستی و سیاست‌ها و رسانه‌های آن تبدیل کرد.

وی ادامه داد که العاروری از نظر سیاسی، فردی پیگیر و باهوش و متمایز بود، علاوه بر اینکه در علوم شرعی نیز عالم بود.

این رهبر حماس تاکید کرد که ویژگی‌های شیخ صالح العاروری به عنوان یک سیاستمدار آگاه، عالم، مجاهد، صاحب نظر، دارای بینش عمیق و استراتژی مؤثر در مدیریت درگیری با دشمن در داخل یا خارج از زندان‌های اسرائیل کاملاً متمایز بود. او در سمت معاونت رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، در کنار فرمانده شهید اسماعیل هنیه، نقش مهمی در رهبری حماس ایفا کرد و به ویژه در طول دوره اقامت رئیس جنبش حماس در غزه، به جای او در مدیریت روابط سیاسی داخلی و خارجی حماس ایفای نقش کرده و نمایندگی جنبش در بین کشورها و طرف‌های دوست و متحد را بر عهده داشت.

بر اساس اعلام الحیه، العاروری با تجربه، جایگاه و شخصیت تأثیرگذار خود، عامل اصلی در تقویت روابط جنبش و متحد کردن صفوف آن بود و نقش مهمی در تثبیت حضور جنبش و روابط آن با دوستان و متحدان خود در جهان عرب و اسلام ایفا می‌کرد.