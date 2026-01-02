  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۴:۴۷

دعوت حماس به اقامه نماز برای فرماندهان شهید قسام

دعوت حماس به اقامه نماز برای فرماندهان شهید قسام

جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای، از مردم فلسطین و امت عربی و اسلامی در سراسر جهان خواست تا برای ارواح فرماندهان شهید گردان‌های شهید عزالدین قسام، اقامه نماز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، در بیانیه جنبش حماس آمده است که این فراخوان در وفای به جهاد و فداکاری‌های این فرماندهان و در قدردانی از نقش آنان در دفاع از سرزمین فلسطین، به ویژه قدس و مسجد الاقصی صورت می‌گیرد.

حماس در این فراخوان، خواهان آن شد که برای این فرماندهان شهید در تمامی مساجد فلسطین و نیز همه مساجد و مراکز اسلامی در نقاط مختلف جهان اقامه نماز شود: محمد السنوار، فرمانده کل قسام و جانشین شهید محمد ضیف، محمد شبانه، فرمانده تیپ رفح در گردان‌های قسام، حکم العیسی، فرمانده بخش تسلیحات و خدمات رزمی، رائد سعد، فرمانده بخش صنایع نظامی، و حذیفه الکحلوت (ابوعبیده)، سخنگوی پیشین قسام.

گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی حماس روز دوشنبه در بیانیه‌ای که ابوعبیده، سخنگوی نظامی جدید این گردان‌ها آن‌را قرائت کرد، از فرماندهان خود تمجید و تاکید کرد که آنان در حمله هوایی رژیم اسرائیل در جریان جنگ غزه به شهادت رسیده‌اند.

کد خبر 6709982

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها