به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد تصمیم رژیم اشغالگر صهیونیستی برای سلب اختیارات مدیریت حرم ابراهیمی از شهرداری الخلیل و انتقال آن به ساختار مدیریتی رژیم صهیونیستی گامی «بسیار خطرناک» در مسیر یهودی‌سازی است که هویت اسلامی مسجد و هویت عربی و اسلامی شهر الخلیل را هدف قرار می‌دهد.

در این بیانیه آمده است که این اقدام در چارچوب ادامه تلاش‌های رژیم اشغالگر برای تحمیل سلطه بر اراضی و مقدسات کرانه باختری و قدس اشغالی است و تصمیمات یونسکو در مورد ثبت حرم ابراهیمی و بافت قدیمی الخلیل در فهرست میراث جهانی در خطر را به چالش می‌کشد.

حماس با تاکید بر مسئولیت جامعه بین‌المللی، از سازمان همکاری اسلامی گرفته تا اتحادیه عرب و نهادهای حقوقی و سازمان‌های وابسته به سازمان ملل به ویژه یونسکو، خواست برای توقف تجاوزهای رژیم صهیونیستی و مقابله با پروژه‌های یهودی‌سازی و سیطره بر مقدسات اسلامی و مسیحی در فلسطین اقدام فوری انجام دهند.

در پایان این بیانیه آمده است که این اقدامات، حقایق تاریخی و حقوقی را تغییر نخواهد داد و حرم ابراهیمی مسجدی کاملاً اسلامی است و شهر الخلیل نیز شهری فلسطینی و عربی باقی خواهد ماند.