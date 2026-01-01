«محمد سنوار» از مجاهدت تا شهادت؛ «مرد سایه» مقاومت فلسطین که بود؟

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس، شاخه نظامی جنبش حماس چندی پیش اعلام کرد که تعدادی از فرماندهان نظامی آن از جمله محمد سنوار و ابوعبیده سخنگوی گردان‌های عزالدین قسام پس از سال‌ها تعقیب و تلاش ناموفق صهیونیست‌ها برای ترورشان، به شهادت رسیدند.

محمد سنوار که در سن ۵۰ سالگی به شهادت رسید، یکی از مهندسان عملیات طوفان الاقصی محسوب می‌شود. او پیش از این، بر ادامه حملات علیه ارتش رژیم صهیونیستی تأکید داشت و از جمله کسانی بود که بر حمله به شهرک‌های اطراف غزه در صبح هفتم اکتبر ۲۰۲۳ نظارت داشت.

زندگینامه

«محمد ابراهیم سنوار» در سپتامبر ۱۹۷۵ در اردوگاه پناهندگان خان یونس در جنوب نوار غزه به دنیا آمد. او از یک خانواده فلسطینی پناهنده از شهر المجدل بود و از سال‌های اولیه تأسیس حماس به این جنبش پیوست.» فعالیت سنوار در انتفاضه الاقصی در سال ۲۰۰۰ برجسته شد. او در پست‌های مختلف نظامی در گردان‌های قسام پیشرفت کرد و فرماندهی تیپ خان یونس را بر عهده گرفت. این پیشرفت‌ها او را به یکی از اعضای برجسته شورای نظامی نوار غزه تبدیل کرد.

محمد سنوار به مواضع قاطع خود معروف بود و در طول جنگ بر روند مذاکرات مبادله اسرا نظارت می کرد. گمانه‌زنی‌های رژیم صهیونیستی حاکی از آن بود که او پس از ترور «محمد ضیف» و «مروان عیسی»، از فرماندهان گردان‌های قسام، فرماندهی این گردان‌ها را بر عهده گرفته است.

‌نام محمد سنوار با برادرش یحیی سنوار، رهبر جنبش حماس در نوار غزه، که در اکتبر ۲۰۲۴ در درگیری‌های مستقیم با نیروهای اشغالگر در محله تل السلطان در غرب شهر رفح به شهادت رسید، مرتبط بود.

محمد سنوار همچنین رابطه ای قوی با محمد ضیف فرمانده کل گردان‌های قسام داشت، چرا که هر دو در اردوگاه خان یونس بزرگ شده بودند. وی همچنین ارتباط خوبی با رهبران گردان‌های قسام در جنوب نوار غزه ازجمله رائد العطار، محمد ابوشماله و محمد برهوم داشت که اشغالگران آنها را در جنگ غزه در سال ۲۰۱۴ ترور کردند.

رژیم صهیونیستی، محمد سنوار را که به فرارهای زیرکانه از تلاش‌های تروریستی مشهور بود، از مدت‌ها پیش در لیست افراد تحت تعقیب خود قرار داد. تل‌آویو، سنوار را به مدیریت عملیات «الوهم المتبدد» در ۲۵ ژوئن ۲۰۰۶ متهم کرد که یک پایگاه نظامی اسرائیلی را در مرز شرقی شهر رفح هدف قرار داد و منجر به اسارت گیلعاد شالیط، نظامی اسرائیلی به مدت ۵ سال شد.

محمد سنوار به شخصیت جدی و قاطع خود به ویژه در کارهای نظامی معروف بود و به ندرت در رسانه‌ها ظاهر می‌شد، تا جایی که به او لقب «مرد سایه» داده‌اند.

در سال‌های اخیر، سنوار مسئولیت اصلی را در سطح ستاد کل گردان‌های قسام بر عهده گرفت و پس از سال ۲۰۱۲ بر پرونده آماده‌سازی، تدارکات و پشتیبانی لجستیکی نظارت داشت که وظیفه آن تأمین تجهیزات نظامی و ابزارآلات مخصوص صنایع نظامی و مراکز آموزش عناصر قسام بود.

محمد سنوار این مسئولیت را تحت رهبری برادرش یحیی که پس از آزادی در سال ۲۰۱۱ و پیش از انتخابش به عنوان رئیس حماس در غزه در سال ۲۰۱۷ در رأس دایره نظامی در دفتر سیاسی حماس قرار داشت، بر عهده گرفت.