تجلیل از خیر مدرسه ساز نمونه کشور در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) و در حاشیه مراسم افتتاح هنرستان امیرالمومنین (ع) قم که در منطقه پردیسان برگزار شد با حضور استاندار قم، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز کشور، مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان از خیر مدرسه ساز نمونه کشور در قم تجلیل شد.

خیر مدرسه ساز حاج محمد اسماعیلی نظر در این مراسم در سخنان کوتاهی با بیان اینکه باید باور کنیم در این دنیا ماندنی نیستیم گفت: سه کلید موفقیت و سعادت، باخدا رفیق شدن، قناعت و تلاش و کوشش برای کسب رضای خدا است.

وی افزود: آنچه باقی می‌ماند باخدا معامله‌کردن است. فقط رضای خدا، ماندگار است. باید باور کنیم که در این دنیا ماندنی نیستیم؛ پس قناعت را فراموش نکنیم.

این خیر مدرسه ساز گفت: پروژه‌های خیریه بسیاری را به سرانجام رسانده ام اما هیچیک به اندازه مدرسه سازی مرا خوشحال نمی‌کند و احداث مرکز آموزشی برای دانش آموزان احساس بسیار خوبی به انسان می‌دهد.

در این مراسم حمیدرضا خان‌محمدی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، با تقدیر از خدمات ارزنده خیر نیک اندیش حاج محمد اسماعیلی نظر در احداث چندین پروژه بزرگ آموزشی، به نقش مهم خیرین در نهضت مدرسه‌سازی اشاره کرد و از همراهی و مشارکت گسترده آنان در تأمین فضاهای آموزشی خبر داد.

وی گفت: اقدام زیبای جناب اسماعیلی نظر در نامگذاری پروژه‌های آموزشی به نام اهل بیت علیهم السلام، کار بسیار ارزنده ای است.

خان‌محمدی با یادآوری این نکته که باید کار خیر را تبلیغ و تشویق کنیم ابراز امیدواری کرد حاج محمد اسماعیلی نظر به زودی ساخت مجتمع آموزشی منحصر به فردی را به نام حضرت سیدالشهدا (ع) در قم آغاز کند.

حجت‌الاسلام روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز خدمات ارزنده حاج محمد اسماعیلی نظر را نمونه بارز نیک اندیشی و سعادتمندی در دنیا و آخرت ذکر کرد و گفت: نوجوانان و جوانان ما باید قدر امثال این خیر بزرگوار و خود را بدانند و در مدارس، خوب درس بخوانند و تربیت شوند.

همچنین اکبر بهنام جو استاندار قم با تشکر از همه فعالان عرصه مدرسه‌سازی، ابراز امیدواری کرد: این خیر مدرسه ساز به‌زودی شگفتانه دیگری در زمینه ساخت فضاهای آموزشی در استان داشته باشد.

وی تصریح کرد: باید اذعان کنیم که اگر خیّرین، پایِ کار مدرسه‌سازی نباشند، دولت به‌تنهایی نمی‌تواند این بار سنگین را بر دوش بکشد.

باید تحولی در امر مدرسه‌سازی صورت گیرد

حمید رضا شیخ الاسلام معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک نیز در این مراسم با تقدیر از خیرین مدرسه‌ساز بیان داشت: امروز حاکمیت کشور به این نتیجه رسیده که باید تحولی در امر مدرسه‌سازی به‌عنوان گام اول نظام تعلیم و تربیت ایجاد کند.

در این مراسم، محمدی سعید مدیرکل آموزش‌وپرورش استان هم در سخنانی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های آموزشی در استان قم با حضور خیرین و مشارکت مردم ادامه دارد، خواستار حضور آحاد مردم در پویش «به سازِ مدرسه، بساز مدرسه» شد.

اجتهادی مدیرکل نوسازی مدارس استان قم نیز عنوان کرد: این پروژه بزرگ‌مقیاس که توسط حاج محمد اسماعیلی نظر در زمینی به مساحت بیش از سه هزار و ٧٠٠ مترمربع و با مجموع زیربنای آموزشی بیش از چهار هزار و ۴٠٠ مترمربع احداث شده بر اساس آخرین استانداردها و ضوابط فنی روز به بهره برداری رسیده است.

وی همچنین اضافه کرد: این هنرستان ١٢ کلاس درس، ١٢ کارگاه سبک و سنگین، ١۵ اتاق اداری و جنبی و نمازخانه‌ای به مساحت ٢٣۵ مترمربع دارد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان همچنین یاد و نام همه درگذشتگان از خیّرین را گرامی داشت و برای روح مرحوم محمدامیر اسماعیلی نظر، فرزند خیّر مدرسه‌ساز حاج‌محمد اسماعیلی نظر آرزوی علوّ درجات کرد.

بالغ بر ۲۴۰۰ مدرسه توسط جامعه خیرین مدرسه ساز در حال ساخت و تجهیز است

ابوالفضل هندویان سخنگوی مجمع خیرین مدرسه ساز کشور هم در این مراسم با بیان اینکه در سطح کشور بالغ بر ۲۴۰۰ مدرسه توسط جامعه خیرین مدرسه ساز سازمان نوسازی مدارس در کشور و استان‌ها در حال ساخت و تجهیز است که انشالله بخش اعظم آن در دهه فجر و مابقی در فروردین و اردیبهشت سال آینده به بهره برداری خواهد رسید تا در مهرماه میزبان دانش آموزان باشد.

وی همچنین از هموطنان و خیران خواست با هر مبلغی در پویش به ساز مدرسه بساز مدرسه مشارکت کنند.

گفتنی است هنرستان خیرساز حضرت امیرالمومنین علی (ع) با هزینه ۱۰۰ میلیارد تومان در منطقه پردیسان قم به همت خیر نیک‌اندیش حاج محمد اسماعیلی نظر احداث شده و پنجمین مدرسه‌ای است که توسط وی به آموزش و پرورش تحویل شده و گامی مهم در توسعه فضاهای آموزشی و مهارتی منطقه به شمار می‌رود.