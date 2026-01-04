سفیر جدید ایران در گرجستان با عراقچی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی موجانی، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در گرجستان، پیش از عزیمت به محل مأموریت با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، موجانی برنامهها و اولویتهای خود برای تقویت هرچه بیشتر روابط دوجانبه تهران–تفلیس و توسعه همکاریها در حوزههای مختلف را تشریح کرد.
وزیر امور خارجه نیز ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر کشورمان در تفلیس، روابط ایران و گرجستان را تاریخی و مبتنی بر پیوندهای نزدیک مردمی توصیف کرد و بر ضرورت تقویت تعاملات و همکاریهای دو کشور در حوزههای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، تجاری، ترانزیتی و گردشگری تأکید کرد.
