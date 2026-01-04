  1. سیاست
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۵۷

سفیر جدید ایران در گرجستان با عراقچی دیدار کرد

سفیر جدید ایران در گرجستان با وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی موجانی، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در گرجستان، پیش از عزیمت به محل مأموریت با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، موجانی برنامه‌ها و اولویت‌های خود برای تقویت هرچه بیشتر روابط دوجانبه تهران–تفلیس و توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف را تشریح کرد.

وزیر امور خارجه نیز ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر کشورمان در تفلیس، روابط ایران و گرجستان را تاریخی و مبتنی بر پیوندهای نزدیک مردمی توصیف کرد و بر ضرورت تقویت تعاملات و همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، تجاری، ترانزیتی و گردشگری تأکید کرد.

کد خبر 6712164
نفیسه عبدالهی

