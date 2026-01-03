  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۰:۱۳

عراقچی: تجاوز امریکا به خاک ونزوئلا را شدیدا محکوم می کنیم

سیدعباس عراقچی و ایوان خیل پینتو، وزیر امور خارجه جمهوری بولیواری ونزوئلا در یک تماس تلفنی درباره آخرین تحولات متعاقب تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایوان خیل پینتو، وزیر امور خارجه جمهوری بولیواری ونزوئلا در یک تماس تلفنی درباره آخرین تحولات متعاقب تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن محکوم کردن شدید تجاوز نظامی آمریکا علیه ونزوئلا و ربایش رئیس‌جمهور قانونی این کشور و همسرش، این اقدام را مصداق بارز تروریسم دولتی و تعرض آشکار به حاکمیت و اراده ملی ملت ونزوئلا دانست و بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم و دولت منتخب ونزوئلا تأکید کرد.

وزیر امور خارجه ونزوئلا با قدردانی از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در اعلام همبستگی با ونزوئلا، تاکید کرد که مردم و دولت ونزوئلا مصمم به دفاع از حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت خود در برابر سیاست‌های قلدرمآبانه و غیرقانونی آمریکا هستند.

    ۰۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      خداوند حافظ شهامت و بزرگ منشی نیکولاس مادورو و ملت فهیم ونزوئلا و آمریکا جنوبی باشند.

