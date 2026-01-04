ابراهیمی: شهید سلیمانی مکتب مبتنی بر عقلانیت و وحدت امت اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام کاظم ابراهیمی ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در مهاباد اظهار کرد: تجربه کشورهای سلطهپذیر نشان میدهد کوتاهی در برابر استکبار جهانی، نتیجهای جز حقارت، ذلت، ناامنی و غارت منابع و سرمایههای ملی به دنبال نداشته است.
وی افزود: برخی کشورها با تبعیت کامل از نظام سلطه، شاید به ظاهر از رفاه برخوردار باشند، اما در واقع استقلال، هویت و کرامت خود را از دست دادهاند؛ در حالی که جمهوری اسلامی ایران هرگز تن به ذلت نداده و نخواهد داد و به هیچ قدرتی باج نمیدهد.
این استاد دانشگاه و فعال حوزه علمیه با اشاره به سیاستهای آمریکا در منطقه گفت: آمریکا همواره به دنبال تحمیل اربابی خود بر ملتها و غارت منابع سایر کشورها بوده و در عمل، اعتقادی به مذاکره عادلانه، منطق و احترام متقابل ندارد.
حجتالاسلام ابراهیمی در ادامه با اشاره به نقش راهبردی محور مقاومت افزود: محور مقاومت که با تدبیر، شجاعت و نگاه راهبردی شهید حاج قاسم سلیمانی تقویت و سازماندهی شد، به سدی مستحکم در برابر اجرای طرحهای استعماری از جمله پروژه موسوم به «خاورمیانه بزرگ» تبدیل شده است.
وی افزود: شهید سلیمانی تنها یک فرمانده نظامی نبود، بلکه صاحب مکتب و اندیشهای مبتنی بر عقلانیت، وحدت امت اسلامی، دفاع از مظلومان و ایستادگی در برابر ظلم و اشغالگری بود؛ اندیشهای که امروز الهامبخش ملتها و جریانهای مقاومت در منطقه شده است.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به تحولات اخیر منطقه بیان کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، دشمن تلاش کرد توان و اراده جمهوری اسلامی ایران را مورد آزمون قرار دهد، اما آنچه بیش از هر چیز موجب هراس آنان شد، وحدت، انسجام ملی و پیوند عمیق ملت ایران با آرمانهای انقلاب اسلامی بود.
حجتالاسلام ابراهیمی با بیان اینکه سردار حاج قاسم سلیمانی فرماندهای شجاع، هوشمند و بیباک بود، تاکید کرد: اخلاص، تواضع، حضور میدانی در سختترین شرایط و تبعیت محض از ولایت فقیه از ویژگیهای برجسته این شهید والامقام بود که او را به الگویی ماندگار برای نسلهای آینده تبدیل کرد.
وی یادآور شد: تا زمانی که ملت ایران در مسیر ولایتمداری، وحدت و مقاومت حرکت کند و مکتب شهید سلیمانی را سرلوحه عمل خود قرار دهد، پیروزی و سربلندی جمهوری اسلامی ایران تضمینشده خواهد بود.
