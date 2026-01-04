به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی بعدازظهر یکشنبه در نشست ستاد هماهنگی بزرگداشت دهه فجر استان همدان، اظهار کرد: دهه فجر تنها مجموعه‌ای از مراسم مناسبتی نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی عقلانی آرمان‌های انقلاب و پاسخ به نیازهای امروز جامعه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تحولات اجتماعی و تغییر نگرش نسل‌ها افزود: امروز مخاطبان، انگیزه‌ها و دغدغه‌های متفاوتی دارند و برنامه‌ریزی فرهنگی بدون توجه به این واقعیت‌ها، نمی‌تواند اثربخش باشد. لازم است محتوای برنامه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شود که هم از نظام اسلامی صیانت کند و هم نسبت به هویت ملی و وطن حساسیت داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان بر لزوم ورود جدی نهادهای علمی و نخبگانی به برنامه‌های دهه فجر تأکید کرد و گفت: حوزه‌ها و دانشگاه‌ها می‌توانند با برگزاری نشست‌های تخصصی، فرصت گفت‌وگوی منطقی درباره قوت‌ها، ضعف‌ها و مسائل حل‌نشده انقلاب اسلامی را فراهم کنند؛ این نگاه انتقادی منصفانه نه تهدید بلکه ظرفیت اصلاح است.

وی ادامه داد: پس از اعلام بیانیه گام دوم انقلاب، انتظار طرح‌های خلاقانه و بازنگری‌های عمیق‌تر در شیوه روایت انقلاب وجود داشت که باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

آیت‌الله شعبانی با اشاره به نقش محلات در تقویت مشارکت اجتماعی تصریح کرد: تمرکز برنامه‌ها در نقاط محدود شهری موجب محروم ماندن بخش بزرگی از ظرفیت مردمی می‌شود. تجربه نشان داده است که برگزاری جشن‌ها و مراسم دهه فجر در سطح محلات، استقبال مردمی را به‌مراتب افزایش می‌دهد.

وی دهه فجر را فرصت مناسبی برای پاسخ به مطالبات عمومی دانست و افزود: حل حتی بخشی از مشکلات ملموس شهری و اجتماعی پیش از ۲۲ بهمن، بیش از هر شعار و برنامه‌ای می‌تواند به افزایش رضایت عمومی منجر شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با تأکید بر جایگاه تعیین‌کننده رسانه‌ها گفت: در شرایط جنگ شناختی و رسانه‌ای، مدیریت افکار عمومی بدون برنامه‌ریزی منسجم رسانه‌ای ممکن نیست. رسانه باید به‌عنوان یک ابزار راهبردی و قرارگاهی دیده شود، نه در حاشیه فعالیت‌ها.

وی در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت نوآوری در برنامه‌های دهه فجر تأکید کرد و گفت: تکرار الگوی برنامه‌های سال‌های گذشته پاسخگوی نسل امروز نیست. تغییر ذائقه اجتماعی ایجاب می‌کند که خلاقیت، نوآوری و به‌روزرسانی در شیوه اجرا به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

آیت‌الله شعبانی در پایان ضمن قدردانی از تلاش کمیته‌های مختلف دهه فجر، ابراز امیدواری کرد که برنامه‌های امسال با اثربخشی بیشتر، مردمی‌تر و متناسب با واقعیت‌های جامعه برگزار شود.