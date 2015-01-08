دهه فجر جشن تمام ملت ایران است/راه اندازی 20 مركز نيكوكاری در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، كمیته همیاری تشکل های مردمی ستاد دهه فجر استان همدان ظهر پنجشنبه در استانداری همدان تشكیل شد.

مدیركل امور اجتماعی استانداری همدان در این كمیته با اشاره به اینكه اگر دستگاه اجرایی می خواهد در جشن های پیروزی انقلاب كاری انجام دهد باید این كار مردمی باشد، بیان داشت: سازمان آموزش و پرورش برنامه های جشن پیروزی انقلاب اسلامی را به دانش آموزان واگذار کند.

مهرداد نادری فر با بیان اینکه اگر از ظرفیت و پتانسیل تشکل های مردمی باید استفاده کنیم به نتیجه بهتری می رسیم، افزود: چرخشی در کار این کمیته باید انجام شود و آن را باید به سمت و مسیری که عنوان آن گذاشته شده برد.

وی گفت: دهه فجر اهمیت بالایی داره و برگزاری مراسم و جشن های دهه فجر باید به بهترین شکل باشد.

مدیركل امور اجتماعی استانداری همدان ادامه داد: با تمام توان باید به برگزاری برنامه های دهه فجر توجه لازم را داشت چراکه دهه فجر جشن همه ملت ایران است و هر فردی با هر جناح و فکری که در ایران زندگی می کند در این جشن ها شركت می كند.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که اقشار مختلف در جشن های دهه فجر شركت كنند، اذعان داشت: رویکرد جشن ها باید شادی و نشاط در جامعه باشد و مردمی بودن اولین رکن و شادی و نشاط دومین رکن برگزاری مراسم است.

وی با اشاره به اینکه هر دستگاه اجرایی باید یکی از تشکل های تحت پوشش خود را تشویق به برگزاری برنامه ویژه ای كند، افزود: در مساجدی که شورای فرهنگی در آن آغاز به كار كرده این شورا برگزاری جشن های سالگرد انقلاب اسلامی را در محلات به عهده دارد.

نادری فر افزود: معمولا در نور افشانی فراخوان عمومی داده نمی شود اما پیشنهاد چگونگی برگزاری جشن در مرکز استان از سوی اصحاب رسانه باید مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه باید در این مراسم از سخنرانانی دعوت شود که بر طبل تفرقه نکوبند، اذعان داشت: رهبری بر وحدت تاکید دارند و در انتخاب سخنران دقت کافی باید داشت.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) همدان نیز در این كمیته با اشاره به اینکه برنامه های این مجموعه برای دهه فجر آماده است، بیان داشت: همدانی ها دیر گرم می شوند و همبستگی لازم را در بین همدانی ها كمتر می بینیم.

علیرضا ابراهیمی با اشاره به اینکه در ایام دهه فجر تیم های پزشکی به مناطق محروم می روند تا آنان شیرینی انقلاب اسلامی را بچشند، اذعان داشت: از سال گذشته تاکنون 20 مرکز نیکوکاری در استان آغاز به كار كرده است.