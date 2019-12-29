دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران برای نسل جوان بازگو شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی ظهر یکشنبه در اولین جلسه ستاد برگزاری مراسم دهه فجر و جلسه نهایی بزرگداشت حماسه ۹ دی با بیان اینکه در سال ۸۸ مردم همدان در تاریخ ۷ دی و قبل از ۹ دی به میدان آمدند اما متأسفانه کار رسانه‌ای خوبی در این رابطه انجام نشده است، گفت: مردم همیشه در صحنه حضور داشته و دارند اما برای ادامه این مسیر نیاز به آن داریم که مردم به نظام اعتماد داشته باشند و این یک امر طبیعی است.

امام جمعه همدان با بیان اینکه زمانی که حضرت علی (ع) به خلافت رسید ۲۵ سال خانه نشین بود و در زمان خلافت با نسل جدیدی مواجه شد و به همین دلیل اقدام به بازخوانی تاریخ قبل از رحلت پیامبر اسلام (ص) کرد، گفت: از آنجایی که دشمن با استفاده از فضای رسانه‌ای خود، دوران پهلوی را دوران گل و بلبل نشان می‌دهد، باید با بازخوانی تاریخ دوران تاریک پهلوی به خصوص برای نسل جوان که آن دوران را درک نکردند، واقعیت‌ها را مطرح کنیم.

وی خواستار بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی برای مردم شد و گفت: بیان این دستاوردها سبب امید آفرینی در اقشار مختلف مردم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه آنچه در همه دنیا روال است پیشرو بودن خواص از مردم است، گفت: در جمهوری اسلامی مردم به قدری رشد کرده‌اند که خواص به دنبال مردم حرکت می‌کنند و نمونه آن نیز حماسه ۹ دی ماه است که مردم به صورت خودجوش آن را خلق کردند.

وی تاکید کرد: آموزش و پرورش باید در ایام دهه فجر با دعوت از کسانی که با تاریخ پهلوی به درستی آشنایی دارند، تحلیل‌های خوبی را به دانش آموزان ارائه دهد.

آیت الله شعبانی از برگزاری همایش پیشکسوتان انقلاب استان همدان در همدان خبر داد و عنوان کرد: در این برنامه از کسانی که در مبارزات انقلاب سرآمد بودند تقدیر خواهد شد. ‌