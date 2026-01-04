  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۵۹

آیا امتحانات نیمسال اول دانشگاه آزاد تهران مجازی می‌شود؟

آیا امتحانات نیمسال اول دانشگاه آزاد تهران مجازی می‌شود؟

امروز خبری در رسانه‌ها منتشر شده مبنی بر اینکه فردا امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی به صورت مجازی برگزار می‌شود که این خبر تا این لحظه توسط مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تکذیب شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز خبری در رسانه‌ها و فضای مجازی به نقل از حسن عیوض‌زاده معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران منتشر شده است مبنی بر اینکه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ واحدهای دانشگاهی استان تهران به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

حتی در این خصوص نامه‌ای منتشر شده و این نامه به امضای حسن عیوض‌زاده هم رسیده است،

در متن این نامه با اشاره به آغاز امتحانات از ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۴، بر لزوم فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی از جمله انتقال اطلاعات آموزشی به سامانه وادانا، ایجاد آزمون‌ها و تأمین پهنای باند و سرور تأکید شده و این موضوع برای اطلاع و اقدام لازم به مسئولان و رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران ابلاغ شده است.

امتحانات نیمسال اول دانشگاه آزاد تهران مجازی شد

پس از انتشار این نامه در رسانه‌ها و فضای مجازی، بلافاصله امیر محجوب مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی در صفحه شخصی خود این موضوع را تکذیب کرد و نوشت: «لطفاً به شایعات توجه نکنید. در خصوص نحوه برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی، فردا (ساعت ۱۰:۳۰ صبح) جلسه تصمیم‌گیری برگزار خواهد شد و نتیجه‌ی نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.»

براساس این توئیت فعلاً نه می‌توان خبر مجازی بودن امتحانات دانشگاه آزاد تهران را نه تأیید و نه تکذیب کرد و باید منتظر نتیجه جلسه فردا صبح ماند.

کد خبر 6712541

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      مدیران دانشگاه ازاد به همدیگر گل پنالتی میزنند و دانشجویان و اساتید بلاتکلیف !
    • مهدی IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      لطفاً به فکر دانشجویان باشید الان همه فکرشون درگیر این موضوع شده و تمرکزشون بهم خورده
    • IR ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 6
      پاسخ
      سلام با این وضع اینترنت ایران واقعا سخته آزمون مجازی ... لطفا امتحاناتومجازی نکنید
    • IR ۲۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      متن نامه برای آمادگی جهت ارائه زیرساخت ها برای برگزاری امتحانات مجازی بود نه اینکه بگن قراره کلا امتحانات مجازی بشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها