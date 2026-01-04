به گزارش خبرگزاری مهر، امروز خبری در رسانهها و فضای مجازی به نقل از حسن عیوضزاده معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران منتشر شده است مبنی بر اینکه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ واحدهای دانشگاهی استان تهران بهصورت مجازی برگزار میشود.
حتی در این خصوص نامهای منتشر شده و این نامه به امضای حسن عیوضزاده هم رسیده است،
در متن این نامه با اشاره به آغاز امتحانات از ۱۶ دیماه ۱۴۰۴، بر لزوم فراهمسازی زیرساختهای فنی از جمله انتقال اطلاعات آموزشی به سامانه وادانا، ایجاد آزمونها و تأمین پهنای باند و سرور تأکید شده و این موضوع برای اطلاع و اقدام لازم به مسئولان و رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران ابلاغ شده است.
پس از انتشار این نامه در رسانهها و فضای مجازی، بلافاصله امیر محجوب مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی در صفحه شخصی خود این موضوع را تکذیب کرد و نوشت: «لطفاً به شایعات توجه نکنید. در خصوص نحوه برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی، فردا (ساعت ۱۰:۳۰ صبح) جلسه تصمیمگیری برگزار خواهد شد و نتیجهی نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.»
براساس این توئیت فعلاً نه میتوان خبر مجازی بودن امتحانات دانشگاه آزاد تهران را نه تأیید و نه تکذیب کرد و باید منتظر نتیجه جلسه فردا صبح ماند.
