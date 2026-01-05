  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۵۴

اطلاعیه دانشگاه آزاد درباره تغییر زمان‌بندی امتحانات

اطلاعیه دانشگاه آزاد درباره تغییر زمان‌بندی امتحانات

اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص تغییر زمان‌بندی امتحانات پایانی نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در این اطلاعیه آمده است:

به منظور اعطای فرصت بیشتر جهت آمادگی برای شرکت در امتحانات پایانی نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴، در خصوص زمان‌بندی برگزاری امتحانات مقرر شد:

امتحانات از روز شنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴، مطابق برنامه‌ریزی قبلی، برگزار خواهد شد.

امتحانات روزهای ۱۶ تا ۱۹ دی ماه به ترتیب در تاریخ‌های ۷ تا ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ انجام خواهد پذیرفت.

این تغییر به منظور فراهم آوردن شرایط مطلوب‌تر برای شما عزیزان در نظر گرفته شده است.

همچنین این دانشگاه اعلام کرده است که نحوه برگزاری امتحانات متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد خبر 6714343
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      0 0
      پاسخ
      برای دانشگاه ها دولتی رو هم اعلام کنید
    • IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      1 1
      پاسخ
      از اینکه بفکر ما عزیزان هستید صمیمانه از شما تشکر و قدردانی می کنیم !
      • ایرانی IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
        1 0
        بفکر ما هستند ؟ الان این همه دانشجو که از شهرستان ها آمدن در تهران بلاتکلیف هستند و نمیتونن تصمیم بگیرند که چکار کنند خیلی ها میخوان برگردن پیش خانواده تا الکی در تهران نمونن الان با این روش که امتحان ۱۶ و ۱۹ را هم انداختن توی ۱۰ بهمن ماه که طرف نتونه با این پرواز و راههای و هزینه های بالا و افتضاح بره و برگرده میگی بفکر مردم هستند ؟؟؟؟
    • IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      2 1
      پاسخ
      علوم پزشکی آزاد تهران چی؟ دانشگاه ما هنوز اعلام نمیکنه
    • سید محمد حسن هاشمی IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      1 0
      پاسخ
      سلام چه مسخره بازی چقدر برنامه ریزی کردیم چقدر خواهش تا تونستیم مرخصی بگیریم برای این هفته باز تغییر کرد 😡😡
    • مهدی IR ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      0 0
      پاسخ
      کلیه امتحانات بهمن ماه باشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها