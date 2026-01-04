ثمره حقیقی عمره، تحول اخلاقی و الگوگیری از سیره پیامبر(ص) است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و آقای علی رضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت و هیئت همراه، در ادامه حضور خود در مدینه منوره از هتل‌های «نقاط‌ ثلاثه الرضا»، «نقاط‌ ثلاثه الامین»، «نقاط‌ ثلاثه الکوثر»، «ابراج المرزم» و همچنین هتل «مدینه المنازلی» محل استقرار مرکز ستاد عملیات عمره بازدید کردند و در جمع زائران کاروان‌های اعزامی، به بیان نکات اخلاقی و معرفتی پرداخته و به دغدغه‌ها و مشکلات برخی از معتمرین پاسخ دادند.

عمره؛ فرصتی برای تقویت اخلاق نبوی و تحکیم خانواده

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به نحوه بهره‌برداری از سفر عمره گفت: ثمره اصلی این سفر معنوی، شناخت و الگوگیری از اخلاق پیامبر گرامی اسلام(ص) است؛ پیامبری که حتی در دوران جاهلیت به «امین» و امانت‌داری شناخته می‌شد.

وی با تأکید بر نقش خانواده در تربیت نسل آینده افزود: فرزندان، امانت‌های الهی هستند و زائران باید از این فرصت معنوی برای دعا در حق فرزندان و درخواست توفیق در تربیت نسل مؤمن، متعهد و پیرو اهل‌بیت(ع) بهره بگیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب، زیارت پیامبر اکرم(ص) و ائمه مظلوم بقیع(ع) را نیازمند معرفت دانست و اظهار داشت: زیارت حقیقی آن است که انسان بداند پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) ناظر بر رفتار و اعمال ما هستند و این آگاهی، مسئولیت اخلاقی زائر را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به سختی‌ها و آزارهایی که پیامبر اسلام(ص) در مسیر ابلاغ رسالت متحمل شدند، تصریح کرد: این دین با رنج‌ها و فداکاری‌های فراوان پبامبر (ص) به دست ما رسیده است و امروز وظیفه داریم با اخلاق نیکو و رفتار شایسته، ادامه‌دهنده راه پیامبر (ص) باشیم.

پاسخ به دغدغه‌های زائران درباره زیارت و امکانات

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب در پاسخ به برخی پرسش‌ها و گلایه‌های زائران درباره محدودیت‌های زیارت روضه منوره و مسائل مربوط به امکانات خدماتی و درمانی گفت: کشور میزبان دارای ضوابط و مقررات خاص خود است و رعایت نظم، آرامش و قوانین موجود برای حفظ امنیت و امکان حضور جمعی زائران ضروری است.

وی با قدردانی از صبوری زائران افزود: مسئولان بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت با وجود همه محدودیت‌ها، حداکثر تلاش خود را برای تسهیل زیارت زائران ایرانی به‌کار گرفته‌اند.

تأکید بر همدلی و هماهنگی در خدمت‌رسانی به زائران

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت در ادامه بازدید از هتل «مدینه المنازلی» مرکز ستاد عملیات عمره در مدینه منوره، با تأکید بر اهمیت همدلی و هماهنگی میان بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت گفت: همکاری مبتنی بر رفاقت، صفا و صمیمیت میان دو مجموعه، موجب ایجاد یکپارچگی، هم‌افزایی و فضای کاری مطلوب در خدمت‌رسانی به زائران می‌شود.

وی با اشاره به سرمایه ارزشمند تجربیات مدیریتی گذشته و قدردانی از تلاش‌های مدیران اجرایی خاطرنشان کرد: هماهنگی مستمر، گفت‌وگو و تصمیم‌گیری مشترک میان مدیر کاروان، روحانی و عوامل اجرایی، از بروز اختلاف‌نظر و ناهماهنگی در اجرای برنامه‌ها جلوگیری کرده و موجب فعالیت مجموعه با یک صدا و هدف مشخص می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب افزود: در مجموعه‌هایی که وحدت رویه حاکم است و افراد به دنبال تحمیل نظر شخصی خود نیستند، اخلاص، آرامش و توفیق در خدمت‌رسانی افزایش می‌یابد؛ موضوعی که در روزهای اخیر در میان خادمان زائران در مدینه منوره به‌خوبی مشهود بوده است.

وی همچنین با اشاره به برخی نکات اجرایی از جمله موضوع اقامه نماز صبح زائران در زمان ورود به فرودگاه مدینه تأکید کرد: ضروری است اطلاع‌رسانی لازم از طریق مدیران و روحانیون کاروان‌ها انجام شود تا زائران پیش از خروج از فرودگاه و در همان گیت اولیه نسبت به اقامه نماز صبح اقدام کنند .

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت در ادامه به مسائل بهداشتی و درمانی اشاره کرد و گفت: در حوزه خدمات پزشکی باید با برنامه‌ریزی دقیق، تمهیدات لازم برای پیشگیری از بروز مشکلات بهداشتی درمانی و افزایش رضایتمندی زائران اندیشیده شود و خدمات درمانی به‌صورت منظم و در شأن زائران ارائه گردد.

در پایان، حجت‌الاسلام والمسلمین نواب ابراز امیدواری کرد که با تداوم این همدلی و هماهنگی، خدمات شایسته‌تری برای زائران فعلی و آینده فراهم شود .