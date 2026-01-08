هوشمندسازی خدمات مشاعر و ارتقای شرایط منا در دستور کار حج تمتع ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان در سفر به مکه و در بازدید از منطقه منا که به اتفاق حجت الاسلام والمسلمین نواب نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت صورت گرفت با اشاره به اهمیت خدماترسانی در مشاعر مقدسه گفت: ایام حضور زائران در عرفات، مشعر و منا، نقطه اوج عملیات حج و زمان تجمع گسترده حجاج در یک محدوده زمانی و مکانی محدود است و به همین دلیل، کیفیت خدمات در این بخشها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: با توجه به آسیبشناسیهایی که طی سالهای گذشته در حوزه خدمات مشاعر انجام شده، از مدتی قبل برنامهریزی برای بهبود و ارتقای این خدمات آغاز شده، که یکی از محورهای اصلی آن، حرکت به سمت هوشمندسازی خدمات در این ایام و اماکن مقدسه است.
رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه امسال با همکاری یک شرکت عربستانی طرف قرارداد، طراحی یک نرمافزار جامع برای مدیریت عملیات حج در مشاعر در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: این سامانه امکان مدیریت جابهجایی جمعیت از هتلهای مکه به عرفات، ساماندهی اسکان زائران، نظارت بر ارائه خدمات پیشبینیشده در قراردادها و همچنین برگزاری منظم مناسک و مراسم حج را فراهم میکند.
رشیدیان خاطرنشان کرد: این نرمافزار بهگونهای طراحی شده است که زائران، مدیران کاروانها، مدیران مجموعهها و مدیران عملیات، هر یک در سطح مأموریت خود بتوانند از آن برای مدیریت جمعیت و خدمات استفاده کنند.
وی همچنین به نوآوری جدید در خدمات منا اشاره کرد و گفت: با توجه به گرمای شدید ایام حج و محدودیتهای سیستمهای سرمایشی موجود در چادرهای منا، قراردادی با شرکت طرف عربستانی منعقد شده است تا با ایجاد دیوارههای مناسب و نصب کولرهای گازی، پیشبینی فضاهای جانبی و بهبود شرایط تهویه، محیط اسکان زائران خنکتر و مناسبتر شود.
رئیس سازمان حج و زیارت در پایان با اشاره به پیگیری سایر خدمات از جمله ساماندهی مسیرهای رمی جمرات، امور قربانی و حلق، مسائل بهداشتی، راهنمایی حجاج و نقل ترددی اظهار امیدواری کرد که با اجرای این برنامهها، نواقص احتمالی سالهای گذشته به حداقل برسد و خدماترسانی به زائران ایرانی در حج تمتع ۱۴۰۵ در سطحی شایسته انجام پذیرد.
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