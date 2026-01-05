به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، هزاران صهیونیست با خواندن پیامهای ارسالی به تلفنهای همراهشان دچار ترس و وحشت شدند چرا که در این پیامها اطلاعات شخصی آنها درج شده بود.
بر اساس این گزارش، در این پیامها که به زبان انگلیسی منتشر شده آمده است: این آخرین فرصت تو برای نجات دادن خودت و خانوادهات است. ما تو را میشناسیم.
در این پیامها شمارههای هویتی صهیونیستها و اطلاعات شخصی آنها نیز ضمیمه شده است.
پیشتر نیز تلفنهای همراه مسئولان و شخصیتهای بلند پایه رژیم صهیونیستی توسط گروه معروف حنظله هک شده بود.
