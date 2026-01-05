  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۷:۲۳

وحشت در اراضی اشغالی؛ هزاران صهیونیست شوکه شده‌اند

وحشت در اراضی اشغالی؛ هزاران صهیونیست شوکه شده‌اند

ارسال پیام‌های حاوی اطلاعات شخصی به تلفن‌های همراه هزاران صهیونیست، باعث گسترش ترس و وحشت در اراضی اشغالی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، هزاران صهیونیست با خواندن پیام‌های ارسالی به تلفن‌های همراهشان دچار ترس و وحشت شدند چرا که در این پیام‌ها اطلاعات شخصی آنها درج شده بود.

بر اساس این گزارش، در این پیام‌ها که به زبان انگلیسی منتشر شده آمده است: این آخرین فرصت تو برای نجات دادن خودت و خانواده‌ات است. ما تو را می‌شناسیم.

در این پیام‌ها شماره‌های هویتی صهیونیست‌ها و اطلاعات شخصی آنها نیز ضمیمه شده است.

پیشتر نیز تلفن‌های همراه مسئولان و شخصیت‌های بلند پایه رژیم صهیونیستی توسط گروه معروف حنظله هک شده بود.

کد خبر 6712738

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها