به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، هزاران صهیونیست با خواندن پیام‌های ارسالی به تلفن‌های همراهشان دچار ترس و وحشت شدند چرا که در این پیام‌ها اطلاعات شخصی آنها درج شده بود.

بر اساس این گزارش، در این پیام‌ها که به زبان انگلیسی منتشر شده آمده است: این آخرین فرصت تو برای نجات دادن خودت و خانواده‌ات است. ما تو را می‌شناسیم.

در این پیام‌ها شماره‌های هویتی صهیونیست‌ها و اطلاعات شخصی آنها نیز ضمیمه شده است.

پیشتر نیز تلفن‌های همراه مسئولان و شخصیت‌های بلند پایه رژیم صهیونیستی توسط گروه معروف حنظله هک شده بود.