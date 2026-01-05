  1. بین الملل
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۴:۰۶

زخمی شدن یک شهرک نشین در عملیات ضد صهیونیستی در کرانه باختری

یک شهرک‌نشین صهیونیست شامگاه یکشنبه در جریان عملیات زیرگیری با خودرو، نزدیک شهرک «عطیرت» در شمال رام‌الله درکرانه باختری رود اردن، زخمی شد.  ​​​​​​​

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، پس از این حادثه، نیروهای رژیم اسرائیل شهر رام‌الله را محاصره کرده و عملیات جست‌وجو و تعقیب را آغاز کردند.

رسانه‌های عبری گزارش دادند که یک خودروی فلسطینی این عملیات را انجام داده و سپس از محل دور شده است.

به گزارش روزنامه صهیونیستی «کان»، دستگاه‌های امنیتی رژیم اسرائیل این حادثه را به‌عنوان یک عملیات امنیتی تلقی کرده و همچنان در حال تعقیب راننده خودرو هستند.

در پی این رویداد، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل تدابیر امنیتی شدید در رام‌الله و اطراف آن اعمال کرد؛ نیروهای نظامی به‌طور گسترده در منطقه مستقر شدند و عملیات بازرسی و تعقیب را آغاز کردند.

همچنین شامگاه یکشنبه، نیروهای صهیونیست وارد شهر بیرزیت در شمال رام‌الله شدند و در بخش‌های مختلف آن مستقر شدند.

منابع محلی اعلام کردند که این یورش بدون گزارش از بازداشت همراه بوده است.

علاوه بر این، ارتش رژیم اشغالگر بیشتر ایست‌های بازرسی اطراف رام‌الله و البیره و همچنین ورودی‌های چند روستا و شهرک در استان را بست.

