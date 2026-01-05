  1. بین الملل
واکنش حماس به عملیات ضد صهیونیستی در کرانه باختری

جنبش مقاومت اسلامی «حماس» اعلام کرد که عملیات زیرگیری در شمال رام‌الله در کرانه باختری ، پاسخی مشروع به سیاست‌های سرکوب، کشتار و اخراج مردم فلسطین توسط رژیم اسرائیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش حماس تأکید کرد که مقاومت در همه اشکال آن تنها راه مقابله با طرح‌های اشغالگران و تلاش‌هایشان برای تحمیل واقعیت‌های جدید از طریق شهرک‌سازی و حملات مداوم است.

حماس از مردم فلسطین در کرانه باختری و قدس خواست تا حضور خود را بیشتر کنند و سطح رویارویی با نیروهای صهیونیست و شهرک‌نشینان را افزایش دهند.

در این حادثه، یک شهرک‌نشین صهیونیست شامگاه یکشنبه درجریان یک عملیات ضد صهیونیستی نزدیک شهرک «عطیرت» شمال رام‌الله زخمی شد.

ارتش رژیم اسرائیل پس از آن شهر را محاصره کرده و عملیات تعقیب را آغاز کرد.

رسانه‌های عبری گزارش دادند که یک خودروی فلسطینی این عملیات را اجرا کرده و سپس از محل دور شده است.

