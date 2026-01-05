  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۶:۲۹

زخمی شدن فلسطینی‌ها در یورش اشغالگران صهیونیست به قلقیلیه

منابع محلی شامگاه یکشنبه اعلام کردند که یک دختر نوجوان و یک جوان فلسطینی بر اثر تیراندازی نیروهای رژیم صهیونیستی در شرق شهر قلقیلیه واقع در شمال کرانه باختری زخمی شدند.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، منابع محلی شامگاه یکشنبه اعلام کردند که تیراندازی نیروهای صهیونیستی در نزدیک گذرگاه «معالی شمرون» در شرق شهرک عزون رخ داد؛ جایی که نظامیان صهیونیست یک خودروی غیرنظامی فلسطینی را هدف قرار دادند.

جمعیت هلال‌احمر فلسطین نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که تیم‌های پزشکی این نهاد با دو مورد جراحت ناشی از گلوله جنگی در شهرک عزون مواجه شدند.

بر اساس این گزارش، یک جوان ۱۸ ساله از ناحیه پا و یک دختر ۱۴ ساله از ناحیه دست هدف گلوله قرار گرفته‌اند. هر دو پس از دریافت درمان اولیه در محل، برای ادامه مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

