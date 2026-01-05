‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، منابع محلی شامگاه یکشنبه اعلام کردند که تیراندازی نیروهای صهیونیستی در نزدیک گذرگاه «معالی شمرون» در شرق شهرک عزون رخ داد؛ جایی که نظامیان صهیونیست یک خودروی غیرنظامی فلسطینی را هدف قرار دادند.

جمعیت هلال‌احمر فلسطین نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که تیم‌های پزشکی این نهاد با دو مورد جراحت ناشی از گلوله جنگی در شهرک عزون مواجه شدند.

بر اساس این گزارش، یک جوان ۱۸ ساله از ناحیه پا و یک دختر ۱۴ ساله از ناحیه دست هدف گلوله قرار گرفته‌اند. هر دو پس از دریافت درمان اولیه در محل، برای ادامه مداوا به بیمارستان منتقل شدند.