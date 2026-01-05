واشنگتن پست: ترامپ قصد ندارد از ماچادو حمایت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد ندارد از ماریا ماچادو رئیس جریان معارض در ونزوئلا حمایت کند تا بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند چرا که وی جایزه صلح نوبل خود را به ترامپ نداده است.

به تازگی نیز رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس خبری خود با تحقیر جریان معارض در ونزوئلا به صراحت اعلام کرد که انتخاب ماریا ماچادو، یکی از معارضان جنجالی و برنده جایزه صلح نوبل برای اداره ونزوئلا خیلی سخت است، چرا که او از حمایت کافی در افکار عمومی برخوردار نیست.