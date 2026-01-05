تهدید ترامپ برای حمله دوم به ونزوئلا

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست‌جمهوری هنگام بازگشت از فلوریدا به واشنگتن گفت: «اگر آنها درست رفتار نکنند، با حمله دوم مواجه خواهند شد.»

وی مدعی شد که عملیات نخست آمریکا در ونزوئلا به اهداف اولیه خود دست یافته است.

ترامپ تأکید کرد که در حال حاضر نیازی به حمله دوم نمی‌بیند، اما هشدار داد در صورت عدم رضایت واشنگتن از روند امور، این اقدام اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چه کسی اکنون ونزوئلا را اداره می‌کند، گفت: «ما با کسانی کار می‌کنیم که سوگند قانونی یاد کرده‌اند. نپرسید چه کسی کشور را اداره می‌کند، چون پاسخ من بسیار جنجالی خواهد بود.»

ترامپ سپس افزود: «این یعنی ما اداره می‌کنیم.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در واکنش به اظهارات اخیر خود درباره دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا، گفت: «او ممکن است با وضعیتی بدتر از مادورو روبه‌رو شود، زیرا مادورو بلافاصله تسلیم شد.»

ترامپ تصریح کرد که هدف واشنگتن تنها تغییر نظام در ونزوئلا نیست، بلکه آمریکا قصد دارد این کشور را «اصلاح و اداره» کند تا ثبات اقتصادی و سیاسی آن تضمین شود.

وی با اشاره به منابع نفتی ونزوئلا گفت: «این کشور در منطقه ما قرار دارد و باید منابع آن آزادانه جریان داشته باشد.»

وی افزود: «ما ونزوئلا را اداره و اصلاح خواهیم کرد.»

ترامپ همچنین وعده داد که انتخابات در این کشور «در زمان مناسب» برگزار خواهد شد و تأکید کرد که واشنگتن اکنون با دولت موقت تشکیل‌شده پس از عملیات نظامی همکاری می‌کند.

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش، از تمرکز دولت آمریکا به بازسازی زیرساخت‌های نفتی ونزوئلا اشاره کرد و گفت: شرکت‌های نفتی آمریکایی به زودی فعالیت خود را در این کشور از سر می‌گیرند.

وی این اقدام را بخشی از راهبرد گسترده‌تر برای تثبیت اقتصاد ونزوئلا و بهره‌برداری آمریکا از منابع طبیعی آن دانست.